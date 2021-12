La Unión Europea condena las cacerías de delfines en el Atlántico, en las Islas Feroe, excepto Dinamarca

En las últimas décadas, los estados miembro de la Unión Europea han guardado un largo silencio sobre la matanza de cetáceos en las Islas Feroe, al noroeste de Dinamarca, evitando criticar una tradición unánimemente considerada brutal y obsoleta. Sin embargo, ya se ha conseguido marcar un giro importante en el camino de esa permisividad.

La UE y sus estados miembros representados en la Comisión Ballenera Internacional (CBI), con la excepción de Dinamarca, han emitido un comunicado oficial en el que instan al Gobierno de las Islas Feroe a “poner fin de inmediato a la práctica obsoleta de la caza de ballenas y delfines” .

La declaración critica claramente la matanza masiva de más de 1.400 delfines cara blanca del Atlántico en las Islas Feroe el 12 de septiembre de 2021, calificándola de "cruel e innecesaria", y se suma a las críticas expresadas por el Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevi.

Cacería de delfines en las Islas Feroe (Dinamarca) 2021 Agencia AFP

“Condenamos la cruel e innecesaria matanza de 1.400 delfines 'cara blanca', una de las capturas más grandes jamás realizadas. Incluso antes de esta captura en particular, las anteriores habían sido consideradas atroces y poco éticas por la sociedad civil y por los Estados miembros de la UE", indica la declaración aprobada.

Los delfines, cetáceos amigos

El sistema de caza elegido por los habitantes en las Islas Feore tiene una explicación: la manera de relacionarse los delfines entre sus congéneres y su especial cohesión social. En el océano abierto, los individuos cooperan para protegerse de los depredadores u otras amenazas y, por lo tanto, se mantienen unidos incluso cuando se los empuja al peligro de aguas poco profundas.

La inteligencia y la naturaleza altamente social de estos animales plantea importantes cuestiones como el "sufrimiento y angustia" que deben tener en una situación como la que ocurre desde 1584 en esas islas y que en pleno siglo XXI no tiene justificación.

Las investigaciones científicas confirman que "a pesar de las profundas diferencias en la forma de su cuerpo, los delfines son como nuestros parientes más cercanos, los grandes simios, son mamíferos sensibles y altamente sociales que exhiben habilidades cognitivas complejas... poseen autoconciencia... y demuestran comportamientos epimeléticos (ayudar y cuidar)", según el informe Whaling in Europe: An Ongoing Welfare and Conservation Concern, de Humane Society International, OceanCare y WWF.

En septiembre de 2021 se llevó a cabo la matanza de más de 1.400 delfines cara blanca del Atlántico en las Islas Feroe

Sin duda, también son conscientes de lo que les está sucediendo a los demás miembros de la manada y de la familia cuando son asesinados a su alrededor. Además, se aprecia que los cetáceos tienen personalidades distintas, un fuerte sentido de sí mismo, y que pueden pensar en el futuro y tener algunas habilidades lingüísticas. Sus comunidades tienen su propia cultura y estructuras sociales que sólo pueden provenir de un sofisticado sistema de comprensión mutua.

Pero también las ballenas y otros cetáceos desempeñan un papel importante en el mantenimiento de unos ecosistemas marinos saludables. Son consumidores de peces e invertebrados, son presa de otros depredadores de gran tamaño, actúan como reservorios y vectores verticales y horizontales de nutrientes, y como fuentes detríticas de energía y hábitat en las profundidades marinas.

Paralizar la matanza

“Hacemos un llamado al gobierno de las Islas Feroe para que detenga de inmediato esta práctica obsoleta de ballenas y cetáceos y les dé la misma protección que tienen en la Unión Europea, tal como se establece en los acuerdos multilaterales”, añade el comunicado de la UE.

La noticia ha sido bien recibida por oenegés medioambientales que luchan por la preservación de los delfines en esta parte del mundo.

“Finalmente, la Unión Europea es clara en su posición al condenar la descarada, innecesaria y cruel matanza de ballenas y delfines en estas aguas a las puertas de la Unión Europea”, felicitó Nicolas Entrup, codirector de Relaciones Internacionales de la organización internacional para protección marina OceanCare, en relación con la declaración de la UE.

“La matanza deliberada de cetáceos en aguas europeas, alcanzando un elevado número de ejemplares, pone en tela de juicio toda la labor de conservación y protección de estos animales que están realizando los países europeos. Por lo tanto, esta reacción de las naciones de la UE es muy bienvenida y esperamos que las consideraciones expresadas también se entiendan en las Islas Feroe ”, explica Mark Simmonds, director de Ciencia de OceanCare.

