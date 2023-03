Beatriz Sanchis: "La política ha ayudado a que se apoyen más proyectos femeninos en el cine"

"¿Qué es lo que quieres en la vida?". "Quiero que todo el mundo se muera", responde Esmeralda a JJ. Así es la conversación que mantienen al principio de la película las dos protagonistas de 'The gigantes', un western femenino protagonizado por dos actrices amateurs que convierten su amistad en una cura para sus heridas emocionales.

La directora Beatriz Sanchis (Valencia, 1976) ha estado viajando entre Estados Unidos y México para llevar a cabo su proyecto más íntimo y revelador. Una producción que ya presento durante el pasado mes de octubre en La Muestra valenciana, y que en los próximos días se estrena en España gracias a la plataforma Filmin.

'Todos están muertos' (2014) o 'Mi otra mitad' (2010), son otros de los trabajos dirigidos por la guionista, que llevaba ocho años sin presentar un nuevo proyecto. Aunque Beatriz Sanchis nunca ha estado alejada de los focos del todo, ya que en los últimos años ha estado más centrada en la publicidad. Y es una de las realizadoras de 'Nacho', la serie inspirada en el actor porno Nacho Vidal.

Pregunta: ¿Qué es lo que más le apasiona de The gigantes?

Respuesta: Representa mis años en México, todo el proceso introspectivo que he vivido ahí. Para mí, una representación de esa introspección es el viaje al desierto. The gigantes es una película superpura, en la que estás en contacto con la naturaleza y no estás protegido por los pueblos o las ciudades. Significa estar expuesto, y dentro de esa inmensidad es donde se encuentran las protagonistas, Esmeralda y JJ, que se aferran la una a la otra para sobrevivir.

Ha estado viviendo siete años en México, y esta película viene como de mi experiencia de vivir en el país. Para mí, Madrid es una ciudad más extrovertida, vibrante, pero México tiene un lado mucho más místico e introspectivo, y de ahí nació The gigantes.

P: Esmeralda tiene 15 años mientras que JJ tiene 35. ¿Por qué meter en la historia a una adolescente?

R: La adolescencia es un periodo muy controvertido de la existencia. Yo también me fui de casa a los 15 años. Siempre hay confrontaciones con una madre, y esa tendencia a huir. Eso es lo que le ayuda a dar el paso y encontrarse con el personaje de JJ para ir a Baja California, porque ella es mexicana.

P: En los últimos años, se está viendo más cine dirigido por mujeres. ¿Por qué cree que está pasando esto?

R: Yo creo que la política ayuda. Las políticas de igualdad han ayudado a que se apoyen más proyectos femeninos de los que se venían apoyando desde siempre, y eso ha sido una cosa muy importante porque genera más referentes entre las jóvenes y más impulso a la hora de saltar las propias barreras que tiene una. Creo que la situación que estamos viviendo ahora no habría sido posible sin ese tipo de políticas.

P: ¿En qué punto se encuentra ahora Beatriz Sanchis?

R: Dirigir ficción por encargo era algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Haciendo series que tengan alguna conexión conmigo; eso es importante a la hora de elegir proyecto, y en cuanto a mis proyectos personales, estoy escribiendo dos ahora mismo, que espero que salgan pronto.

P: Pero, The gigante y la serie sobre la vida de Nacho Vidal son cosas muy diferentes, ¿no?

R: Es una serie muy para fuera, pero también habla de personajes outsiders, porque todos los que se dedican a la industria del porno son personajes no comunes, bichos raros, y a mi de eso me interesa hablar, Creo que esa sería la conexión que podríamos establecer entre Nacho y el cine que yo hago.

