'Coaching' asistido con caballos: la terapia dirigida a los sanitarios en primera línea contra la Covid

Las sucesivas olas de coronavirus, los miles de fallecidos y la incertidumbre han creado una brecha en la salud mental de la población, pero especialmente en los sanitarios que están en primera línea luchando contra la enfermedad. Ahora, algunos de ellos, podrán encontrar una vía de escape gracias al coaching asistido con caballos. Una iniciativa altruista de la asociación madrileña Te Anima con la que se pretende cuidar a los que nos cuidan.

El impacto que ha tenido la pandemia a nivel psicológico es innegable. "Muchos días llegabas a trabajar y no sabías cuántos pacientes ibas a llevar o si tenías el material necesario para protegerte. Tu compañera de la noche, con cara de agotamiento, te contaba el parte del paciente que habías tratado el día anterior y te decía: no aguantó". Son las palabras de una enfermera de un hospital público de la Comunidad de Madrid. Comenta que prefiere guardar el anonimato porque, según ella, "hablar de estas cosas no es fácil".

Cuando comenzó la pandemia en marzo de 2020, esta sanitaria trabajaba en la planta de nefrología cuidando a pacientes que, en mayor o menor medida, eran muy vulnerables a enfermedades como la Covid-19. "Cuando llegó el primer paciente a nuestra planta fue un choque de realidad", porque después "vinieron más y más". Cuenta que cuando alguna persona fallecía, "no podías pararte a llorar y lamentarte, porque había 20 pacientes más que te necesitaban, así que seguías".

"Parece que la sociedad se ha olvidado de lo que se ha vivido, de los que ya no están y de que los sanitarios seguimos ahí", explica la enfermera

El último informe realizado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) señalaba que, tras la primera ola de la pandemia, casi la mitad de los profesionales sanitarios españoles presentaban un alto riesgo de sufrir síntomas de depresión, ansiedad o insomnio.

"Algo en nosotros, los sanitarios, no está bien", lamenta la enfermera. Cuenta que la sensación entre los profesionales de la salud es que "parece que nada de esto tiene fin. Para nosotros no hay olas, porque en realidad nunca hemos dejado de tener pacientes positivos o pacientes con secuelas", explica. Su percepción es que "la sociedad se ha olvidado de lo que se ha vivido, de los que no están y de que los sanitarios seguimos ahí".

La influencia de Apolo

Esa coraza, forjada durante estos dos años de pandemia, comenzó a romperse al conocer a Apolo. Es el nombre de uno de los caballos que pertenecen a Te Anima, una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a promover la salud mental, física y social, a través de la terapia asistida con animales.

La enfermera, que ahora está estudiando psicología, ha comenzado a trabajar como parte de sus prácticas en este centro de terapia con animales. Fue montar en Apolo y, de pronto, darse cuenta de lo mal que estaba: "Solté todo, y lloré como hacía mucho tiempo que no lloraba".

Imagen de Apolo, uno de los caballos que participan en las terapias asistidas. M.F.

Esta reacción no es inusual. Ya en 1875, el neurólogo francés Chassaignac descubrió que los caballos pueden ayudar a mejorar el equilibrio, el movimiento articular y el control muscular de los pacientes, así como su estado de ánimo.

Por este motivo, y tras conocer la experiencia de la enfermera consultada por este diario, Marisol Fernández, presidenta de la asociación Te Anima, ha decidido comenzar un proyecto para ayudar de manera altruista a los sanitarios que se encuentren en primera línea de la pandemia.

Sesiones gratuitas de 'coaching'

Bajo el nombre de Te Anima Experience, Fernández y su equipo pretenden ofrecer sesiones gratuitas de coaching asistido con animales a los profesionales de la salud para ayudarles a gestionar el estrés, la ansiedad o la depresión derivadas de la pandemia de Covid-19. Confían en que, por extensión, también se ayude a mejorar la calidad en la atención a los pacientes que atienden diariamente los sanitarios.

El proyecto se pondrá en marcha el próximo 5 de febrero, aunque ya cuentan con una experiencia previa. La sanitaria con la que ha podido hablar este periódico cuenta que con una sola sesión de prueba, se dio cuenta de que tenía que dejarse cuidar. Según la enfermera, con iniciativas como esta se puede ayudar a muchos sanitarios que lo necesitan, ayudarles a quitarle esa losa que llevan encima y hacerles su día a día un poco más ligero.

"El ambiente en los hospitales a día de hoy está muy cargado: la gente está irritada, cansada, triste, agobiada" y por este motivo, reconoce, se requiere de iniciativas así: "Necesitamos sentir que alguien nos cuide y nos ayude".

No es la primera vez que esta asociación realiza terapias con animales. Desde que se fundó en 2014, viene desarrollando proyectos similares en colaboración con entidades del Grupo AMAS y otras como la Red de Centros de Atención para personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid. En sus sesiones rehabilitadoras y de formación de desarrollo personal, además de contar con caballos, trabajan con la ayuda de aves rapaces, perros y pequeños mamíferos.

No obstante, este nuevo proyecto que están poniendo en marcha pretende mejorar la calidad de vida de los profesionales sanitarios a través de terapias asistidas con animales y ayudar así a su salud mental. Desde la asociación, además, esperan que esta iniciativa cuente con el apoyo de la Consejería de Sanidad y de otras administraciones locales con el fin de poder dar continuidad a una iniciativa que, en principio, seguirá hasta finales de este año.

