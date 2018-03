Así fueron los cuatro alegatos finales del debate

Tras casi dos horas de debate televisado, Soraya Saénz de Santamaría (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos), tuvieron un minuto para dirigirse a cámara e intentar convencer a los espectadores de que la candidatura que representan es la mejor opción para el 20-D.

Pedro Sánchez: “La mayoría de españoles quiere cambiar, no quiere cuatro años más de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Por tanto, hay que saber muy bien qué hacemos en las próximas elecciones, a quién votamos. Porque hay algunos caminos que pueden llevar a perpetuar a Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Así que la única opción de cambio que hay ahora mismo encima de la mesa es la del Partido Socialista. ¿Para hacer qué? Para volver a levantar el pacto entre generaciones que siempre el socialismo ha puesto en pie cuando ha gobernado. Aquel que decía que si se estudia, a cambio se va a poder encontrar un puesto de trabajo; que si se trabaja, a cambio se va a poder percibir un sueldo digno con el que poder llegar a fin de mes; y que también pagando impuestos se van a poder percibir unos servicios públicos de calidad. Esa cadena de solidaridad es lo que ha puesto siempre en pie el socialismo en Europa y también en España. Y esa cadena de solidaridad es precisamente la que la derecha quiere romper durante estos próximos cuatro años. Así que los españoles tenemos no solamente el derecho a recuperar lo que nos han quitado, sino el próximo 20 de diciembre de traer el cambio a nuestro país con el único partido que lo puede garantizar, que es el Partido Socialista Obrero Español”.

Soraya Sáenz de Santamaría: “España. Eso es lo que se decide en estas elecciones, la España que queremos para el año 2020. Hace cuatro años los españoles decidimos un gran cambio y hoy España crece, crea empleo y genera bienestar. A mí me admira la fortaleza de España y el coraje de los españoles. Es justo reconocerse sus esfuerzos y empezar a devolvérselos. Por eso me dirijo a todos los españoles que quieren lo mejor para su país, que quieren una nación unida, una nación en la que la igualdad se garantiza y la ley se defiende; que quieren una nación en que los españoles crean empleo para que las pensiones sean seguras y para que nuestros jóvenes tengan esperanza de futuro. Hemos hecho lo más difícil en el momento más complicado. Tenemos proyecto, equipo y experiencia para seguir haciendo que España prospere en bienestar. Nos mueve el idealismo, el entusiasmo de construir no una España incierta, sino una España mejor”.

Albert Rivera: "Los españoles somos afortunados porque tenemos una democracia, que hay que reformar, que hay que mejorar, pero una democracia. Podemos ir a votar y vamos a ir a votar el próximo 20 de diciembre masivamente, estoy cnvencido. Pero tenemos que votar no solo por nosotros, tenemos que votar por nuestros antepasados, que sufrieron, que lucharon juntos, que levantaron este país. También por nuestros padres. Algunos tenemos la suerte de haber nacido en democracia y nos han dejado una sociedad de bienestar, una economía de mercado, Europa y libertades. Por tanto, también nosotros por dignidad tenemos que participar de esta nueva etapa, una nueva transición, una transición más ciudadana, una nueva era política. Por tanto, no está en juego solo cambiar el Gobierno, que también, o cambiar el presidente, que también, está en juego cambiar de etapa, cambiar hacia una nueva etapa de ilusión, una nueva etapa de convicciones. Yo estoy convencido de que la ilusión vencerá al miedo el 20 de diciembre. Estoy convencido también de que la esperanza será más fuerte que la resignación. Y estoy convencido de que van a ir muchos de ustedes por primera vez a votar con ilusión, así que cuento con ustedes, cuento con vosotros".

Pablo Iglesias: "Solo quiero pedirles dos cosas. La primera que no olviden. No olviden las tarjetas black, no olviden los desahucios, no olviden Púnica, no olviden Gürtel, no olviden Luis sé fuerte, no olviden los EREs de Andalucía, no olviden la estafas de las preferentes, no olviden las colas en la sanidad, no olviden los recortes en educación, no olviden el 135, no olviden la reforma laboral. La segunda cosa que les voy a pedir es que sonrían. Que sonrían al 15-M, que sonrían a las plazas, que sonrían a los vecinos que paraban desahucios, que sonrían a Ada Colau, que sonrían a los autónomos y a los pequeños empresarios, que sonrían a los que se levantan a las seis de la mañana para trabajar, y a los que se levantan a las seis de la mañana y no tienen donde ir a trabajar, que sonrían a las madres con jornadas de quince horas, que sonrían a los abuelos que se parten la espalda para estirar su pensión, que sonrían, sonrían que sí se puede".