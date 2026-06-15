El pueblo ideal para comer la sandía más rica y ver encinas milenarias: arroyos y un palacio vinculado a Goya

En el oeste de la provincia de Toledo, muy cerca del valle del Tiétar y en el entorno histórico de Oropesa, se encuentra un municipio de 2.899 habitantes que es la meca de las sandías en Castilla-La Mancha pese a ser una tierra de secano.

Hablamos de Velada, una localidad que se ha ganado una fama gracias a, posiblemente, la fruta más popular de cada verano. Es una de las pocas zonas de España donde se cultivan sin recibir riego artificial, ya que crecen en suelos arenosos que retienen la humedad de los acuíferos subterráneos y donde la sandía alcanza un sabor y tamaño extraordinarios.

Más allá de su color rojo intenso y su dulzor, las sandías de Velada conquistan al gran público por el tamaño que alcanzan, de forma natural pueden llegar a pesar entre 10 y 20 kilos. Es más, cada año organizan un concurso para premiar al ejemplar más grande.

Durante los meses de junio, julio y agosto, es una estampa habitual ver cómo estas sandías gigantes se venden recién cortadas directamente en puestos instalados a pie de carretera en los principales accesos al lugar.

Este pueblo es mucho más que una simple fruta, sus raíces están profundamente ligadas al histórico Condado de Oropesa y a su posterior desarrollo como señorío en el siglo XIII. Pasear por sus calles permite descubrir joyas como la iglesia de San Bernardino, así como la ermita de Nuestra Señora de Gracia (siglo XVI).

Convento de Franciscanos de Velada. Turismo CLM

Sin duda, uno de los rincones más mágicos es el Convento de los Franciscanos, fundado en 1569 por María de Toledo (madre del marqués de Velada) y declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Justo al lado se encuentran las ruinas del Palacio de Velada donde nacieron las hijas de Luis I de Borbón, entre ellas, Teresa, la famosa condesa de Chinchón retratada por Francisco de Goya.

Lejos de las tierras áridas donde crecen las sandías, el río Guadyerbas cruza el término municipal de este a oeste creando zonas de ribera que se nutren también del agua de los arroyos de la Calancha y el de la Cueva.

Cartel de entrada a Velada (Toledo) que luce una imagen de una sandía. Turismo CLM

Por otro lado, el entorno natural de Velada goza de extensas dehesas conformadas por bosques de encinas milenarias y alcornoques de gran porte. Estos paisajes configuran un espacio ideal para realizar rutas de senderismo y paseos en bicicleta hasta la sierra del Berrocal.