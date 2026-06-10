El paseo fluvial de interior perfecto para una escapada: bordea un cañón de 80 metros formado por un río

Imagina caminar por un sendero donde, a un lado, un profundo cañón de roca se desploma hacia un río y, al otro, imponentes murallas te transportan a una época de caballeros y fortalezas.

Esto es posible en el interior de España donde el sendero de la Hoz de Alarcón (provincia de Cuenca) ofrece una de las rutas más espectaculares y fotogénicas del país. A diferencia de otros recorridos, aquí avanzarás bordeando los imponentes acantilados del río Júcar a la vez que atraviesas puentes fortificados.

Este rincón de Castilla-La Mancha es un tesoro natural formado por la erosión del agua en la roca caliza que ha dado lugar a un meandro cerrado en forma de "U" con paredes verticales de hasta 80 metros de profundidad.

Senda de las Hoces de Alarcón. Senderosdecuenca.org

Durante las casi dos horas y media de caminata, el viajero obtiene una panorámica en constante cambio del majestuoso castillo de Alarcón, un alcázar de origen árabe que fue reconstruido en el siglo XII y que hoy funciona como un exclusivo Parador Nacional de Turismo.

El sendero es una ruta circular de 8,8 kilómetros que parte junto al aparcamiento de autobuses de la localidad conquense. Tras avanzar unos metros, atraviesas la muralla a través de la Puerta de Chinchilla, una de las seis entradas históricas que aún se conservan.

Desde esta puerta, el camino desciende con una marcada pendiente hacia el cauce del río Júcar. El agua se cruza a través del histórico Puente del Picazo de origen romano y que se eleva 15 metros sobre el meandro.

Tras sobrepasar el puente, arranca una prolongada subida que nos conduce directamente a la zona más elevada de la hoz donde los miradores invitan a tomar aire mientras contemplas las vistas de los cortados rocosos.

Alguno de los miradores de la ruta. Senderosdecuenca.org

En la parte alta del camino, la senda discurre junto a las torres de Cañavate y Los Alarconcillos, esta última destaca por su peculiar planta de cuatro torreones cilíndricos y uno central. La última parte de la escapada cambia por completo de escenario, el Puente de Tébar te da acceso a la ribera del río.

Un colofón final por un entorno declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000. Aquí los chopos, los álamos y la hiedra son los auténticos protagonistas permitiendo al senderista refugiarse del sol a la vez que se concentra en el murmullo del agua.

Senda de las Hoces de Alarcón. Senderosdecuenca.org

Al mirar hacia arriba, las inmensas paredes verticales de roca imponen y sirven de refugio para aves como el halcón peregrino o el águila calzada. Finalmente, la ruta se ensancha y vuelve a subir suavemente hacia la Puerta de Chinchilla, cerrando una aventura de tres horas de duración en uno de los corazones medievales de Cuenca.