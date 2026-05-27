Dos 'glampings' de Castilla-La Mancha elegidos entre los mejores de España para una escapada de lujo en 2026

El turismo rural vive una época dorada en Castilla-La Mancha. El fenómeno del glamping —la fusión perfecta entre el glamour de un hotel cinco estrellas y la libertad del camping tradicional— supone ya el 17 % de las reservas anuales en Aladina, la plataforma líder en regalos de experiencias.

En la última selección de Aladina, dos alojamientos de la región castellanomanchega han logrado posicionarse en el exclusivo ránking de los mejores de España en 2026, destacando por su absoluta originalidad, entorno idílico y servicios de alta gama.

1. Casa Túnel Nido de Águilas

Casa Túnel Nido de Águilas. Aladina

Enclavado en Alcalá del Júcar, uno de los pueblos más pintorescos y fotogénicos de todo el país, la Casa Túnel Nido de Águilas eleva el concepto de alojamiento singular a nueva categoría. Se trata de una espectacular vivienda bioclimática excavada directamente en las entrañas de la montaña.

Además, está situada justo debajo del imponente castillo local, una fortaleza de origen almohade construida entre los siglos XII y XIII. Este glamping, que cumplía funciones de palomar y caballeriza en tiempos pasados, ha sido rehabilitado respetando la piedra natural.

Casa Túnel Nido de Águilas. Aladina

Su elemento más distinguido es un jacuzzi de hidromasaje integrado de forma orgánica en la propia cueva. Asimismo, cuenta con un túnel de acceso que sumerge al huésped en una atmósfera de absoluto aislamiento acústico en el cañón del río Júcar. En Aladina está disponible desde 150 euros por noche para dos personas.

2. El Toril Glamping Experience

Tienda safari de El Toril Glamping Experience. Aladina

Para aquellos que buscan una desconexión absoluta sin alejarse excesivamente de la urbe, en la localidad toledana de Velada se ubica El Toril Glamping Experience. Este complejo se extiende a lo largo de una dehesa privada rodeada de encinas, caballos y un lago a los pies de la Sierra de Gredos.

El Toril ofrece una propuesta versátil, los viajeros pueden optar por pernoctar en exclusivas tiendas de estilo safari o en sugerentes habitaciones burbuja transparentes. Por si fuera poco, el sitio ostenta la prestigiosa Certificación Starlight, que garantiza uno de los cielos nocturnos más limpios.

Lago privado cercano a El Toril Glamping Experience. Aladina

La oferta se completa con actividades exclusivas de ocio activo como el tiro con arco o paseos junto al lago, ideales para mitigar el estrés de la ciudad. En Aladina está disponible la tienda safari con desayuno por 225 euros.

Ambos establecimientos están disponibles en formatos de tarjetas regalo a través de la conocida plataforma, consolidándose como las opciones predilectas para aniversarios, escapadas románticas o simplemente como un autorregalo.