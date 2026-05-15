La aldea de 47 vecinos ideal para dormir en casas-cuevas y caminar junto al río: un santuario excavado en la roca

Al noreste de la provincia de Albacete, allí donde el río Júcar está custodiado por enormes barrancos, se esconde una pedanía que es un conjunto de casas-cuevas que se excavaron directamente en la pared de piedra caliza del cañón.

Se trata de Ribera de Cubas, una pequeña aldea de apenas 47 habitantes perteneciente al municipio de Jorquera y que se puede recorrer a pie sin ninguna dificultad. Este rincón de Castilla-La Mancha ha logrado fundirse con la geología para crear un oasis para los amantes del turismo de naturaleza.

Su nombre no es casualidad: "Cubas" deriva del término árabe Kuba (cueva o cúpula) y "Ribera" de su propio enclave pegado al río. Durante la época andalusí, estas casas-cuevas se emplearon como puntos de vigilancia estratégicos.

Ribera de Cubas, pedanía de Jorquera (Albacete). Turismo CLM

Las viviendas (casi todas de fachadas blancas) se construyeron dentro de la propia roca para así mantener una temperatura constante en el interior durante todo el año. Antiguamente corrales, bodegas o viviendas, hoy muchas han sido rehabilitadas como alojamientos de turismo rural.

Si hay un lugar que refleja la esencia de esta zona de la Hoz del Júcar es el santuario de la Virgen de Cubas, una basílica cuya estructura está parcialmente incrustada en el macizo rocoso. El silencio vinculado a un templo religioso como este, se mezcla con el murmullo del río.

Santuario de la Virgen de Cubas. Diócesis de Albacete

Ribera de Cubas se encuentra dentro de una Zona de Especial Protección para las AVES (ZEPA), de manera que el entorno invita a disfrutar de actividades al aire libre. Existen rutas circulares que conectan Jorquera y Cubas a través de pasarelas y senderos que bordean el agua.

Los más deportistas pueden llegar pedaleando desde Albacete capital a través de un carril bici que llega hasta Valdeganga (a 13 km de Ribera de Cubas). Con un poco de paciencia y unos prismáticos, es fácil divisar cabras montesas en los riscos, además de majestuosas águilas reales sobrevolando el cañón.

Jorquera (Albacete), municipio al que pertenece Ribera de Cubas. Turismo La Manchuela

A lo largo de la ribera, el cauce del Júcar articula otros caseríos idílicos como Maldonado, Alcozarejos y Calzada de Vergara. Pasear por estas pedanías es descubrir esas típicas acequias de origen árabe que riegan las huertas locales.

Ya sea para disfrutar de un baño refrescante en los espacios habilitados del río en verano, o para fotografiar este enclave de la Hoz del Júcar, la Ribera de Cubas es uno de esos destinos que invita a la desconexión total mientras conectas con la naturaleza.