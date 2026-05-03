La Diputación de Toledo invierte más de 346.000 euros en la digitalización de los monumentos de Oropesa

La Diputación de Toledo ha adjudicado por 346.352 euros el proyecto museográfico y museístico para la digitalización de los monumentos de Oropesa, una "actuación clave" según la institución provincial del Plan de Sostenibilidad Turística en La Campana de Oropesa.

Este proyecto permitirá incorporar herramientas digitales innovadoras para mejorar la difusión, el conocimiento y la interpretación del patrimonio monumental del municipio, según ha destacado la Diputación de Toledo en una nota de prensa.

Así, la institución provincial ha subrayado que esta iniciativa supone "un paso más" en su estrategia para modernizar los recursos turísticos de la provincia mediante una apuesta por la tecnología como aliada para enriquecer la experiencia de quienes visitan los pueblos y, al mismo tiempo, reforzar el sentimiento de pertenencia y conocimiento entre la población local.

El plazo de ejecución se extenderá desde la formalización del contrato hasta, como máximo, el 11 de mayo de 2026.

La institución provincial ha destacado que el impulso a proyectos como este pone de manifiesto la importancia de proteger y difundir el patrimonio histórico no solo como legado cultural, sino también como herramienta de dinamización económica.

Así, la digitalización de los monumentos permitirá abrir nuevas vías de promoción turística, adaptadas a las demandas actuales y a los nuevos perfiles de visitantes.

Asimismo, esta actuación se alinea con el objetivo de construir un modelo turístico más sostenible, basado en la calidad, la innovación y el respeto por el entorno, al tiempo que busca posicionar a la provincia de Toledo como un destino atractivo y competitivo.