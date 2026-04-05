El pueblo declarado Conjunto Histórico que conserva un castillo de origen árabe sobre un meandro natural

Castilla-La Mancha es tierra de castillos, leyendas y paisajes que parecen detenidos en el tiempo. Entre todos ellos destaca Alarcón, una villa medieval declarada Conjunto Histórico Artístico en 1981, encaramada sobre un promontorio rodeado casi por completo por un meandro del río Júcar, que mantiene intacto un legado histórico único en la provincia de Cuenca.

Con raíces íberas y romanas, este enclave con apenas 173 habitantes entra definitivamente en la historia tras la ocupación musulmana, etapa a la que debe su nombre —que significa 'la fortaleza'— y el origen de su castillo.

La importancia estratégica del enclave fue tal que en 1184 fue conquistado por Alfonso VIII, quien impulsó su desarrollo otorgándole fuero propio y un amplio señorío bajo la protección de la Orden de Santiago. Desde entonces, la villa se convirtió en una plaza clave en la defensa del territorio castellano.

Vista panorámica de Alarcón. Cultura CLM

El símbolo indiscutible del municipio es el Castillo de Alarcón, de origen árabe y reformado durante siglos por distintos monarcas. Tras etapas de abandono, el edificio fue rehabilitado en el siglo XX y convertido en Parador Nacional, inaugurado en 1966 como el Parador Marqués de Villena. Hoy, sus murallas dominan el paisaje y permiten imaginar el papel defensivo que desempeñó durante la Edad Media.

Espacios sorprendentes

Sin embargo, Alarcón es mucho más que su castillo. Declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural, el municipio conserva un valioso patrimonio religioso con templos como la iglesia de Iglesia de Santo Domingo de Silos, la iglesia de Iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de Iglesia de la Santísima Trinidad o la de Santa María del Campo, además de la ermita de Santa María de la Orden.

A ello se suma su arquitectura civil, representada por edificios como el Ayuntamiento, la Casa de Villena o el palacio de los Castañeda.

Uno de los espacios más sorprendentes del municipio se encuentra en el interior de la antigua iglesia de San Juan Bautista, donde el artista Jesús Mateo desarrolló entre 1994 y 2002 las conocidas Pinturas Murales de Alarcón.

Retablo del Altar Mayor de la iglesia de Santa María. Cultura CLM

Este conjunto de arte contemporáneo fue reconocido por la UNESCO por su alto interés artístico internacional, convirtiendo la localidad en un referente cultural único donde conviven patrimonio medieval y creación moderna.

Más allá de sus monumentos, el entorno natural es otro de los grandes atractivos de la villa. Rodeado por el curso del río Júcar, el casco histórico se asienta sobre un espectacular balcón natural desde el que se contemplan hoces, pinares y campos que cambian de color con las estaciones. Pasear por sus murallas o recorrer los senderos que rodean el meandro permite descubrir uno de los paisajes más singulares del interior peninsular.

Ayto Plaza D.Juan Manuel de Alarcón. Cultura CLM

Situado en el sur de la provincia de Cuenca, entre la Mancha conquense y la comarca de la Manchuela, Alarcón es hoy una de las villas medievales mejor conservadas de Castilla-La Mancha.

Un lugar donde historia, arte y naturaleza se entrelazan en cada rincón y que sigue sorprendiendo a quienes buscan destinos con identidad propia y siglos de memoria entre sus piedras.