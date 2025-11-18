Eligen a Letur como el mejor Destino de Turismo Rural de España 2026: "Destacan su Casco y su entorno natural"

La Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR) ha decidido otorgar al municipio albaceteño de Letur el Premio al Destino de Turismo Rural de España 2026. Así se ha decidido durante la Asamblea Extraordinaria de la asociación en el marco de la Feria de Turismo Interior celebrada en Valladolid.

Allí los miembros de la asociación pudieron conocer y respaldar de forma unánime el fallo del jurado. Con esta declaración se reconoce públicamente la candidatura del Ayuntamiento de Letur "gracias a una apuesta integral que no ha hecho más que consolidarse y crecer con los años en oferta y calidad turística de todo su entorno rural".

Este premio busca distinguir al municipio o comarca "que mejor integra criterios de calidad turística rural, sostenibilidad, puesta en valor del patrimonio y participación social". La iniciativa ha tenido amplia repercusión y numerosas candidaturas se han presentado desde todo el territorio rural español.

Candidatura de Letur

La candidatura ha sido presentada por el Ayuntamiento y destaca por poner en valor su Casco Histórico de origen musulmán, su entorno natural y un modelo de gestión orientado a la sostenibilidad.

El proyecto pone en valor el patrimonio arquitectónico e iniciativas de dinamización económica y cultural impulsadas desde el municipio. Y se ha valorado además la "gran capacidad de reacción tras los efectos de la dana".

"La decisión del jurado ha sido clara y ahora ha sido ratificada por la asamblea. Estamos orgullosos de declarar a Letur el ganador. A principios de año daremos a conocer el calendario de actividades vinculadas al reconocimiento y realizaremos la presentación oficial del galardón en FITUR", ha expresado el director del Premio Destino Rural en ASETUR, Juan Carlos Tébar.