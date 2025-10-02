El tren-hotel más lujoso de España parará en Castilla-La Mancha: una suite individual cuesta casi 14.000 euros

"Viaje por el Sur de España con el máximo confort a bordo del lujoso tren", así se presenta 'Tren Al-Ándalus', el proyecto turístico ferroviario que promueve Renfe con motivo de su 40º aniversario. Tendrá varias fechas a lo largo de 2026 y parará en dos ciudades de Castilla-La Mancha: Toledo y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Este exclusivo hotel sobre ruedas de 450 metros de longitud realiza un recorrido de siete días y seis noches visitando las ciudades de Sevilla, Cáceres, Córdoba, Cádiz, Mérida, Madrid, Jerez, Toledo, Aranjuez, Alcázar de San Juan y Zafra.

El tren más largo que circula por España ofrece una inmersión de glamour. Algunos de sus vagones salón fueron construidos en Francia en la década de 1920 y fueron utilizados en su día por la monarquía británica para sus viajes por la Costa Azul.

Salón 'Alhambra' del tren 'Al-Ándalus'. Eltrenalandalus.com

Dos ciudades de C-LM incluidas

En el trayecto Madrid-Sevilla, el lujoso tren 'Al-Ándalus' se detiene en el municipio ciudadrealeños de Alcázar de San Juan para introducir a los viajeros en el corazón de La Mancha. El programa incluye una visita a una quesería artesanal, a una bodega local y una rápida visita a los icónicos molinos de viento de Campo de Criptana.

Toledo, la conocida como "ciudad de las tres culturas", es otro de los destinos de esta propuesta turística de alto standing. Tras parar en Aranjuez (Madrid), varios autobuses partirán hacia la capital de Castilla-La Mancha para conocer la historia de sus calles y el porqué está declarada Patrimonio de la Humanidad.

El objetivo de esta iniciativa es atraer un perfil de turista nacional e internacional con alto poder adquisitivo con un marcado interés por la cultura, la historia y la gastronomía. Los precios varían según el tipo de suite: La Habitación Gran Clase doble tiene un coste de 6.600 euros por persona mientras que la individual asciende a 11.200 euros.

La opción superior, la Suite Deluxe, más espaciosa tiene un coste de 7.900 euros por persona en cabina doble y 13.800 en uso individual. Cabe señalar, que todas las opciones cubren alojamiento, todas las comidas, bebidas, excursiones guiadas, entradas a monumentos, traslados en autocar y billetes de tren para los desplazamientos.

Para los interesados, el tren Al-Ándalus ya ha anunciado su calendario para 2026 concentrado entre los meses de abril, mayo y junio, con una reanudación en septiembre. Las salidas se alternarán semanalmente, partiendo desde Sevilla hacia Madrid y viceversa.

El primer viaje está programado para el 5 de abril desde la capital de Andalucía. Ya puedes reservar tu experiencia de lujo en la web oficial.