Planazo para ver las estrellas desde un enclave natural único de Castilla-La Mancha: cómo participar
Los 'Veranos Astronómicos' tendrán lugar durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
El Parque Nacional de Cabañeros se ha preparado para mostrar al mundo uno de sus tesoros más preciados: su cielo nocturno, certificado como Destino Turístico Starlight. Por ello, ha preparado un programa de actividades para conectar con el universo y que dejará experiencias inolvidables.
El ciclo de actividades tendrá lugar durante los meses de agosto, septiembre y octubre y ofrecerá una serie de propuestas destinadas a iniciar en el mundo de la astronomía a todos los miembros de la familia.
"La iniciativa no solo busca ofrecer una experiencia de ocio única, sino también concienciar sobre la importancia de proteger la calidad del cielo oscuro como parte de nuestro patrimonio natural y cultural", han indicado desde la iniciativa 'Veranos Astronómicos'.
Cómo participar
Las actividades están dirigidas a un público generalista. Los interesados podrán consultar el calendario completo de actividades y reservar su plaza a través de la página web de www.astroclm.com.
"El Parque Nacional de Cabañeros se consolida como un destino de referencia para el turismo astronómico, promoviendo un desarrollo sostenible que pone en valor uno de sus recursos más preciados: su cielo nocturno", han sentenciado.