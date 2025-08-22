El lujoso hotel de Cuenca que ha conquistado a Dani Carvajal y su familia: este es su precio por noche

El futbolista del Real Madrid, Daniel Carvajal, su esposa, Daphne Cañizares, y sus hijos han pasado un día en 'El Bálsamo' de Belmonte (Cuenca), una preciosa casa solariega del siglo XVI que se ha convertido en un hotel boutique de cinco estrellas.

Así lo han mostrado en sus redes sociales en una publicación compartida por el matrimonio, con varias fotos sobre el precioso establecimiento.

Por su parte, desde 'El Bálsamo' han compartido una historia en Instagram mostrando su felicidad "por haber podido disfrutar de la preciosa familia".

Hotel 'El Bálsamo'

'El Bálsamo' es un lujoso alojamiento que transporta por completo a un pequeño paraíso donde reina la paz y la armonía. Nada más entrar, los huéspedes son recibidos por un gran patio de columnas acristalado y desde ahí se puede acceder a dos cuevas centenarias excavadas en su día a golpe de cincel en la roca del terreno.

La primera de ellas es una piscina termal climatizada donde las aguas salinas, que carecen de productos químicos, están a 34 grados todo el año. Sin duda, una experiencia única que permite nadar en las entrañas de la tierra.

La segunda es una alacena con tinajas centenarias, cocina y chimenea. Las tinajas son tan grandes que se estima que han debido ser diseñadas allí mismo, ya que antiguamente esta cueva era una bodega donde se elaboraba vino y se guardaban los alimentos para su conservación.

Sin duda, el alma de la casa se encuentra en el porche, donde se pueden encontrar diferentes zonas chill out y una increíble piscina de agua salada. Además, el hotel cuenta con una amplia cocina donde sirven desayunos caseros todas las mañanas.

El precio de la reserva depende del día y de las habitaciones a reservar, pero oscila entre 110,77 y 216,51 euros la noche.