Una feria en el parque de La Vega de Toledo. Javier Longobardo

La gran fiesta gastronómica toledana para visitar del 24 al 27 de septiembre: tapas a 2,50 euros, música y mercadillo

La cocina de la provincia de Toledo prepara su gran cita gastronómica: Sabor Toledo. Durante cuatro días (del 24 al 27 de septiembre de 2026), esta feria culinaria transformará el parque de La Vega de la capital de Castilla-La Mancha en un escaparate de los productos de proximidad y el talento hostelero de la tierra.

El evento, impulsado por la Diputación provincial y la Federación Empresarial de Toledo (FEDETO), albergará más de un centenar de casetas de exposición y venta directa a lo largo de 57.000 metros cuadrados en La Vega. Participarán más de 60 productores de todo el territorio provincial.

La feria contará con más de 1.100 m² de casetas, otros 1.000m²de pistas deportivas y tres escenarios en los que se desarrollarán actividades de forma simultánea. A ello se sumarán los espacios destinados a los 53 expositores agroalimentarios, 12 establecimientos hosteleros y las diferentes actividades gastronómicas, culturales y educativas.

Así serán las casetas de la feria Sabor Toledo. Diputación de Toledo

De entre todos los productos se podrán probar 28 tapas con identidad toledana elaboradas por los restaurantes participantes. Nueve de ellas tendrán un precio de 2,50 euros, otras diez costarán 4 euros y nueve se podrán degustar por 5,50 euros.

El recinto estará organizado por zonas geográficas. En el espacio de Toledo y sus montes destacarán los aceites de oliva virgen extra con denominación de origen, los quesos artesanos y la carne de caza. Por su parte, La Mancha Toledana estará centrada en sus afamados vinos, el azafrán y los guisos tradicionales.

Cartel promocional Sabor Toledo. Sabor Toledo.

En cuanto a las Tierras de Talavera se exhibirán legumbres, vegetales de huerta, ternera y dulces de obrador mientras que la comarca de La Sagra y Torrijos mostrarán al público la panadería artesanal, los aceites, vinos y las cervezas artesanas.

El reconocido chef toledano Iván Cerdeño galardonado con dos estrellas Michelin ejercerá de embajador oficial. El programa técnico incluirá 16 demostraciones de cocina en directo al día donde cocineros consagrados y jóvenes talentos aplicarán técnicas de vanguardia.

https://s3.elespanol.com/k/imgp/cms/elespanol/11358615.jpg?p=w:1024/h:576&h=-eD_tWjE Ángela Pulido Díaz

Sabor Toledo iniciará con la iniciativa "Escolar" que recibirá a cerca de 2.000 estudiantes para participar en talleres de nutrición y cocina saludable. Además, la Diputación ha financiado cerca de 100 autobuses que trasladarán a más de 5.500 vecinos procedentes de 75 municipios.

El festival mantendrá un horario continuado de 11:00 a 23:00 horas durante los cuatro días y ofrecerá además de espacios de degustación y venta, showcookings, catas y talleres. La programación se completará con propuestas culturales y de ocio y espacios destinados al público familiar.

La programación completa de Sabor Toledo se puede consultar pinchando aquí.