El pueblo donde veranea la actriz María Valverde celebra este fin de semana un mercado medieval: banquetes, teatro...

En la pintoresca comarca de La Alcarria, bañada por el río Tajo y a un paso del imponente embalse de Bolarque, se alza Almonacid de Zorita. Este municipio de unos 650 habitantes se prepara para un viaje de regreso al medievo los próximos 31 de julio y 1 de agosto con motivo de la XVIII edición de su Mercado Medieval y Recreación Histórica de la Orden de Calatrava.

Durante dos jornadas intensas, las calles de la villa se engalanarán para recordar su siglo XI y la profunda huella que dejó la orden militar de Calatrava. Este acontecimiento de temática medieval está fundamentado en las investigaciones del historiador Francisco Fernández Izquierdo.

El programa de este año incluye el despliegue de un campamento militar, exposiciones de armas e instrumentos de tortura de época, cetrería, torneos infantiles y banquetes populares. En el plano cultural, Almonacid de Zorita desarrollará representaciones teatrales como "El viaje de Raimundo" o "Las conquistas del Rey Alfonso".

Mercado Medieval en Almonacid de Zorita. Ayuntamiento

Además, la Biblioteca Municipal tiene preparado un escape room medieval para incentivar la participación familiar. Una de las visitantes recurrentes de este rincón de la provincia de Guadalajara es María Valverde. La familia paterna de la actriz madrileña ganadora de un Goya a Mejor Actriz Revelación es natural de Almonacid.

Aunque actualmente reside en Los Ángeles junto a su marido, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, María regresa siempre que puede (normalmente en verano) al pueblo de su padre para bajar revoluciones y disfrutar de la gastronomía autóctona, famosa por su cordero, sus gachas, la carne de caza y la miel de La Alcarria que cautivó a Camilo José Cela.

Central nuclear de Zorita, en Almonacid de Zorita (Guadalajara) E.E. CLM

Más allá de su Mercado Medieval y María Valverde, Almonacid de Zorita es la localidad que albergó la primera central nuclear de España. La planta José Cabrera (conocida como Zorita) fue inaugurada en 1968 y operó hasta su cierre definitivo en 2006. Aquella instalación supuso durante décadas el gran motor económico de la comarca.

Hoy, Almonacid mira al futuro poniendo el foco en el turismo rural y cultural. Su recinto amurallado aún conserva dos de sus cuatro puertas fortificadas del siglo XI. El casco histórico alberga espacios singulares como la Plaza de la Villa vigilada por la Torre del Reloj.

Muralla de Almonacid de Zorita. Ayuntamiento

A pocos pasos se erigen la majestuosa iglesia de Santo Domingo de Silos, el Convento de la Concepción y las elegantes casonas como el Palacio de los Condes de San Rafael. El Espacio Cultura Cela muestra el vínculo artístico indiscutible con la figura de Camilo José Cela y su obra Viaje a la Alcarria.

La proximidad a los embalses de Bolarque y Buendía convierte a este histórico pueblo en un enclave privilegiado para el senderismo, la pesca y la práctica de deportes náuticos en pleno corazón de Castilla-La Mancha.