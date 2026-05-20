Confirmado: el parque acuático hinchable más grande de España reabre el 26 de junio

Lo que muchos desconocen es que en el corazón de la provincia de Toledo se encuentra el parque acuático más grande de España. Con más de 17.000 metros cuadrados de superficie, Agua Park Toledo dispone de un sinfín de grandes toboganes, piscinas y zonas de descanso.

Entre sus instalaciones destacan también un área infantil, tumbonas, una terraza con arena estilo playa y un restaurante con música en vivo. Además, como novedad de esta temporada 2026, ofrecen bungalows de madera para hacer noche dentro del parque.

Para los más aventureros, cuentan con un campamento para todas las edades donde además de dormir en tiendas de campaña, podrás disfrutar de una amplia variedad de juegos al aire libre, excursiones y muchas más actividades.

Según se detalla en su página web, el parque brinda "una experiencia inolvidable llena de diversión, aventura y aprendizaje", respaldada por un equipo de monitores "altamente capacitados" que garantizan la seguridad de los visitantes y facilitan su participación en las actividades.

"Prepárate para reír, jugar y crear momentos inolvidables mientras disfrutas de la emoción acuática en su máxima expresión", añade Agua Park Toledo, que abrirá sus puertas al público el próximo 27 de junio.

Foto aérea de Agua Park Toledo.

Accesos y tarifas

El parque se localiza junto a la salida 88 de la autovía A-5, a aproximadamente 30 minutos en coche tanto desde Toledo capital como desde Talavera de la Reina.

Las entradas generales tienen un precio de 18 euros entre semana y 21 euros los sábados y domingos. Se aplican tarifas reducidas para menores de hasta 1,40 metros, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y grupos de más de 30 personas.

También existe una opción de entrada de media jornada (válida de 16:00 a 19:30 h) por 12 euros, mientras que los menores que no superen un metro de altura pueden acceder de forma gratuita.

El horario de funcionamiento del parque es de 12:00 a 20:00 horas todos los días, y las entradas pueden adquirirse tanto en taquilla como a través de la web.