Es oficial: viajes gratis durante un mes por toda Europa si tienes o vas a cumplir 18 años este 2026

Los jóvenes de 18 años en España están de enhorabuena. La Comisión Europea ha confirmado una nueva convocatoria de DiscoverEU, la iniciativa que permite recorrer el viejo continente en tren de forma gratuita.



Una medida que repercute a millones de españoles. En Castilla-La Mancha, la generación de jóvenes que alcanzan la mayoría de edad este periodo es de unos 22.253 castellanomanchegos, según la cifra de nacidos en 2008 en la región y las últimas proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Enmarcada en el conocido programa Erasmus+, esta acción celebra los 40 años del espacio Schengen (zona de libre circulación que abarca 29 países europeos) regalando 40.000 bonos de viaje. El proceso de solicitud se realiza a través del Portal Europeo de la Juventud y el plazo concluye el próximo 22 de abril de 2026.

La lista de admitidos se comunicará a principios de junio de 2026 en dicho portal. Además, todos los seleccionados recibirán una notificación oficial por correo electrónico. Los seleccionados podrán viajar durante un máximo de 30 días entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.



Al completar el formulario, los interesados deberán responder a un cuestionario de cinco preguntas sobre la Unión Europea y una pregunta adicional de estimación que servirá para desempatar. Los que más se acerquen a la respuesta correcta tendrán prioridad. Se puede participar de forma individual o en grupo de hasta cinco personas.

¿Quiénes pueden solicitar el bono viaje gratis?

Para poder optar a uno de estos 40.000 bonos que se concederán en toda Europa, los candidatos deben cumplir unos requisitos muy específicos de edad y residencia:

Tener 18 años cumplidos o celebrarlos entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Esto significa haber nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 (ambos inclusive) .

. Ser ciudadano o residente legal de uno de los 27 Estados miembros de la UE o terceros países asociados al programa Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Serbia, Noruega y Turquía)

o terceros países asociados al programa Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Serbia, Noruega y Turquía) Es imprescindible rellenar el formulario con el número del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

¿Cómo funciona el viaje?

Esta medida permite a los jóvenes viajar principalmente en tren (interrail) durante un máximo de un mes. Sin embargo, es importante entender que dentro de esos 30 días tienes siete días de viajes ilimitados.

Puedes coger tantos trenes como quieras en un mismo día (por ejemplo, para ir de Toledo a Berlín) y solo contará como un día gastado de tu bono. Los días que decidas quedarte visitando una ciudad sin coger trenes, no cuentan.

Como norma general, se priorizará el transporte ferroviario, aunque en casos excepcionales se contemplan alternativas como el autobús o el avión. Además del bono de viaje, los jóvenes recibirán una tarjeta de descuentos DiscoverEU con la que tendrán acceso a rebajas en alojamiento, comida, museos y actividades.

Si tienes 18 años o vas a cumplirlos antes del 30 de junio de este año, esta es tu oportunidad de recorrer Europa gratis.