El centro comercial Los Alfares de Talavera de la Reina sortea 400 € y una Nintendo Switch 2: así puedes participar

El centro comercial 'Los Alfares' de Talavera de la Reina (Toledo) ha querido hacer frente a la "cuesta de enero" sorteando una Nintendo Switch 2 (valorada en 400 euros) y un cheque de 400 euros para compras en las tiendas de Cortefiel, C&A y Parfois.

Aquellos que deseen entrar en esta promoción que se extenderá del 9 al 17 de enero solamente deberán entregar un ticket por importe igual o superior a 20 euros en cualquiera de las tiendas del centro comercial talaverano y registrarse en el formulario correspondiente.

Todos los que participen en el sorteo se llevarán una entrada para consumir en Cines Artesiete Los Alfares, hasta agotar existencias.

Cartel del sorteo.

Ante cualquier duda, el stand de esta campaña estará disponible de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas, excepto los lunes, martes y miércoles, que únicamente estará en horario de tarde.

Asimismo, 'Los Alfares' se suma a una promoción junto a otros centros comerciales para rifar 2.000 euros en premios del 9 al 25 de enero. Participar es igual de sencillo, los interesados únicamente tendrán que completar un formulario disponible en la web (www.losalfares.net).