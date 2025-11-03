Puy du Fou celebra la Navidad con el mayor Belén viviente del país y un nuevo espectáculo: entradas desde 38 €

Puy du Fou, el reciente reconocido como mejor parque de Europa en los World Travel Awards situado a las afueras de la ciudad de Toledo, ya tiene todo listo para consolidarse como un destino de referencia estas navidades.

Entre las propuestas que ofrecerá destacan el Belén viviente, que es el más grande de España, y un nuevo espectáculo creado en exclusiva para esta temporada.

El mercadillo navideño de la Puebla Real se convertirá en punto de encuentro de artesanos, oficios antiguos y una ebullición de aromas tradicionales como castañas asadas, migas y roscones recién horneados.

Mercadillo navideño en Puy du Fou.

Esta temporada el parque toledano estrena 'La Alegría de la Navidad', la nueva función exclusiva que revive los grandes relatos bíblicos, desde Moisés hasta el nacimiento de Jesús.

Las voces angelicales de los 19 grupos escolares de todos los rincones de España finalistas en el IV Concurso de Coros Navideños aportarán aún más autenticidad a la experiencia navideña.

Concurso de Coros Navideños en Puy du Fou. Puy du Fou

La oferta culinaria también estará tematizada con un menú navideño donde reinan las recetas tradicionales preparadas en los fogones del mercadillo.

Uno de los momentos más esperados de la Navidad en Puy du Fou es la visita de sus majestades los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar harán una parada en su Gran Jaima para escuchar los deseos de los más pequeños.

Al caer la noche, los Reyes recorrerán en solemne cortejo las calles de la Puebla Real, rodeados de su séquito, heraldos y caballos, bajo el brillo de las luces y el sonido de las zambombas.

Durante la temporada navideña, el parque toledano estará abierto del 29 de noviembre al 4 de enero de 2026 en horario de 10:00 horas a 22:00 horas. Las entradas parten de 38 euros con opción de incluir menú especial.

En estas fechas no se desarrollarán el espectáculo nocturno El Sueño de Toledo ni la Cetrería de Reyes. Por todo ello, Puy du Fou convierte la Navidad en Toledo en un viaje histórico y emotivo que mezcla tradición y espectáculo en uno de los mejores planes familiares del año.