Una prestigiosa marca de ropa española abrirá próximamente en Luz del Tajo de Toledo: prendas desde 10 euros

Cortefiel, una de las marcas más reconocidas del sector textil español abrirá próximamente en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo. Esta nueva firma se ubicará en la primera planta frente al local de Zara, justo donde anteriormente se ubicaba la tienda Massimo Dutti.

La firma de moda que nació en Madrid en 1945 ya cuenta con una tienda en la provincia toledana, concretamente en el Parque Comercial Abadía.

Cortefiel, pertenece al grupo español Tendam del que también forman parte Women´secret, Springfield, Pedro del Hierro y Hoss Intropia.

Exterior de la próxima tienda Cortefiel en Luz del Tajo.

Sus tiendas, pensadas para un público adulto, apuestan por prendas versátiles y elegantes con cortes clásicos y actuales que se adaptan a tendencias cada temporada. El estilo de Cortefiel destaca por su comodidad, sofisticación y apuesta por materiales de calidad.

Los precios de las prendas tanto para hombres como para mujeres oscilan entre los 10 y los 30 euros en básicos, mientras que abrigos, chaquetas y vestidos de nueva colección pueden superar los 50 euros.

Luz del Tajo ha reforzado su oferta con aperturas tan variadas como Skechers, Boston o Joyerías Siglo XXI. La última, el restaurante asiático 'Gangnam Korean BBQ' que ofrece un bufé novedoso: cada mesa cuenta con su propia parrilla para cocinar carnes y verduras al gusto.

El centro comercial de referencia en la ciudad imperial acoge hasta el 15 de noviembre la exposición '100 años de comunicación' apoyada por el Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) que invita a los visitantes a explorar cómo ha evolucionado la comunicación en el último siglo.