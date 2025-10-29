Dani Martín sorprende y anuncia un concierto para el Corpus de Toledo 2026: fecha y entradas a la venta

La expectación en Toledo es máxima tras el último anuncio de Dani Martín. El conocido cantante madrileño ha confirmado en sus redes sociales que actuará en el Recinto Ferial de La Peraleda dentro de las celebraciones del Corpus Christi.

El 5 de junio de 2026 es la fecha confirmada por el propio exvocalista de 'El Canto del Loco'. Las entradas saldrán a la venta este jueves 30 de octubre a partir de las 12:00 horas a través de los canales oficiales del artista y en las principales plataformas de venta.

Dani celebrará con el público toledano sus 25 años de carrera musical con una selección de sus grandes éxitos, desde sus inicios con la legendaria banda hasta su consagrada trayectoria en solitario.

Captura de la 'storie' compartida por Dani Martín en su cuenta de Instagram.

Por el momento se desconoce el precio de los boletos aunque todo apunta a que esta cita en Toledo colgará el cartel de "entradas agotadas" en tiempo récord, ya que es una oportunidad única para vivir de primera mano una de las giras más importantes del panorama nacional el próximo curso.

Toledo no será la única parada de la gira "25 P t s años", que arrancará el 18 de abril, en Castilla-La Mancha. El 12 de septiembre de 2026, el Estadio José Conesa de Albacete acogerá uno de los conciertos previstos de esta tour que recorrerá las principales ciudades del país como Barcelona, ​​Valencia, A Coruña, Zaragoza, Palma de Mallorca, Valladolid, Sevilla, Fuengirola, Alicante, Santander, Gijón, Granada, Albacete, Murcia y Bilbao.