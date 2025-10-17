El diseñador Alejandro de Miguel presenta en Almagro un modelo con encaje de bolillos: proceso creativo y técnico

El Museo Nacional de Artes Escénicas organiza, en el marco de su colaboración con el XXVVI Encuentro Nacional de Encajeras, promovido por el Ayuntamiento de Almagro, una actividad especial que tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 13:00 horas.

En este acto, el reconocido diseñador manchego Alejandro de Miguel presentará y comentará uno de sus diseños más recientes, una pieza en la que ha incorporado encaje de bolillos de Almagro como homenaje a esta emblemática tradicional artesanal.

Durante la sesión, el modisto explicará el proceso creativo y técnico de la obra, en la que el encaje, aplicado mediante técnicas tradicionales como el entolado, se integra de manera armónica en un diseño contemporáneo, demostrando cómo la artesania puede convivir con la alta costura.

El diseñador estará acompañado por dos reconocidas encajeras almagreñas: Doña Antonia Prieto Vargas, dedicada desde 1933 a la elaboración del encaje de bolillos de Almagro, y Nieves Cuadra Castoso, artesana y propietaria de una tienda local especializada en la venta de piezas de encaje. Ambas ofrecerán su testimonio sobre la evolución y el valor de esta tradición que ha dado identidad al municipio durante generaciones.

Tradición

Alejandro de Miguel, natural de Miguel Esteban (Toledo), es uno de los creadores más destacados de la moda española actual. Con una sólida trayectoria en alta costura y moda nupcial, ha vestido a figuras relevantes del ámbito cultural y social y ha representado sus colecciones en pasarelas nacionales e internacionales.

Su estilo, caracterizado por la elegancia, el cuidado del detalle y la recuperación de técnicas artesanales, refleja un profundo respeto por la tradición textil de Castilla-La Mancha.

En esta ocasión, De Miguel rinde homenaje al encaje de bolillos de Almagro, una de las expresiones más representativas del patrimonio textil de la región, convencido de que la moda contemporánea debe mantener un diálogo constante con sus raíces.

Con esta actividad, el Museo Nacional de Artes Escénicas reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio escénico y artesanal, fomentando la conexión entre la creación artística actual y las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de Almagro y de toda la región.