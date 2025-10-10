Ramón García y Gloria Santoro estrenan el nuevo programa 'Acompañados' para las sobremesas de los sábados

Ramón García y Gloria Santoro presentarán el nuevo programa 'Acompañados' que se estrena este sábado, 11 de octubre a las 15:30 horas en Castilla-La Mancha Media.

Este espacio llega para llenar las sobremesas de los sábados con historias reales de personas que han dejado atrás la soledad gracias al exitoso programa 'En Compañía'.

En cada entrega, los espectadores conocerán cómo ha cambiado la vida de las parejas que surgieron en el plató del programa diario. Gloria Santoro y un equipo de reporteros viajarán hasta los lugares de residencia de los protagonistas para adentrarse en su entorno, descubrir su día a día y conocer a familiares y amigos.

El director del espacio, Carlos Castro, ha destacado que este nuevo formato "es un ejemplo de que la vida no solo da segundas, sino terceras, cuartas y hasta quintas oportunidades.

Nueva etapa

'En Compañía' funciona porque gracias a él muchas personas han podido iniciar una nueva etapa diciendo adiós a la soledad, incluso en más de una ocasión".

Con esta nueva propuesta, CMM refuerza su compromiso con la programación de servicio público, apostando por contenidos que fomentan la compañía, la empatía y la esperanza.

Diez años

El veterano programa cumplirá diez años en emisión el próximo año. Durante este tiempo, más de 5.000 personas han pasado por su plató en busca de una nueva oportunidad para compartir su vida, y casi 4.000 lo han conseguido, formando unas 1.800 parejas.

'Acompañados' se presenta así como una celebración de los nuevos comienzos, los nuevos amores y la superación de la soledad.