Un taller de bonsái da inicio a los talleres de sensibilización ambiental de la Diputación de Toledo

La Diputación Provincial de Toledo pone en marcha un nuevo plan de formación y sensibilización ambiental, que ofrece más de 200 plazas para cursos presenciales dirigidos a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La programación arrancará el próximo 18 de octubre con la nueva edición del 'Taller de Bonsái para principiantes' , y continuará con las 'Jornadas Micológicas' del 14 al 16 de noviembre en el Albergue El Chortalillo de Navamorcuende.

Entre febrero y mayo de 2026 se impartirán cursos de meteorología aplicada al medio natural (7-8 febrero), ornitología: introducción al mundo de las aves (7 marzo), herpetología y mantenimiento de terrarios (11-12 abril) y huertos regenerativos (9-10 mayo).

Cursos de formación ambiental Diputación de Toledo

Los cursos combinan clases teóricas y prácticas, incluyen material didáctico y seguro de accidentes, y tienen un precio que oscila entre 20 y 90 euros por persona, según el taller elegido.

Inscripciones

Las inscripciones están abiertas hasta completar las plazas y deben realizarse en la web del Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural de la Diputación: www.diputoledo.es.

La iniciativa, aprobada en Junta de Gobierno a propuesta de la diputada de Medio Ambiente, Marina García, tiene como finalidad formar y sensibilizar sobre la naturaleza, la biodiversidad y la sostenibilidad.

Cursos de formación ambiental Diputación de Toledo

García ha señalado que estas actividades responden a "una demanda creciente de numerosos ciudadanos de la provincia, que reclamaban formación sobre aspectos concretos del medio ambiente".

Con este plan, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con la educación ambiental, la participación ciudadana y el cuidado del entorno natural más cercano, promoviendo la combinación de aprendizaje teórico y práctico en un marco cultural y sostenible.