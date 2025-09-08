Una chica de Ecuador dice lo que muchos piensan sobre la Feria de Albacete: "La mejor del mundo"

La Cabalgata y la apertura de la emblemática Puerta de Hierros marcaron ayer el inicio de la Feria de Albacete 2025, declarada de Interés Turístico Internacional y por la que el pasado año pasaron más de tres millones de personas. Esa dimensión internacional se ve reflejada en el vídeo publicado por una joven de Ecuador en TikTok donde muestra su amor hacia la fiestas de la ciudad: "Bienvenidos a la Feria de Albacete, la mejor feria del mundo".

Así de tajante comienza su grabación titulada "1 día en la Feria de Albacete". Durante su recorrido por el recinto ferial acompañada por su pareja, la ecuatoriana Mely ensalza la gastronomía local y describe el papel fundamental que juega la comida en estos diez días de celebración (del 7 al 17 de septiembre).

"Por la mañana empezamos fuertes con unos churros con chocolate bien calentitos", explica. Acto seguido pasa a detallar su peculiar manera de degustar uno de los emblemas de la provincia albaceteña, los 'Miguelitos': un dulce típico elaborado con fino hojaldre y relleno de crema o chocolate.

Inauguración de la Feria de Albacete. Foto: Ayuntamiento de Albacete.

"El truco es comerlos así (aplastándolos con una servilleta) y acompañarlos con sidra. La combinación es perfecta", asegura. También se atreve con las famosas berenjenas de Almagro (Ciudad Real) de las que destaca su "receta avinagrada única" y recomienda acompañarlas "de vino blanco".

Más allá de la gastronomía, Mely describe un ambiente emocionante donde "cada rincón está lleno de vida y tradición". A este respecto, destaca el icónico Templete del Recinto Ferial situado en el centro del cuerpo de La Sartén: "Cuando llega la noche, se convierte en el corazón de la feria".

Asimismo, muestra la diversidad de ofertas de ocio que ofrece la ciudad. "Si te apetece otro ambiente también puedes ir a las carpas que hay alrededor del recinto donde la fiesta sigue hasta que salga el sol".

La joven de Ecuador concluye su vídeo de 45 segundos lanzando una invitación a los usuarios de la popular red social. "¿A qué esperas? Apunta esta fecha". Sin duda, este contenido digital refleja el poder de atracción de una de las ferias más importantes de Castilla-La Mancha y España.