Toledo vibra en septiembre con Vive Luz del Tajo: música, cultura y ocio gratis en la terraza del centro comercial

El final del verano en Toledo promete emociones compartidas, buena música y diversión para toda la familia gracias a una nueva edición de Vive Luz del Tajo, el festival gratuito que transforma la terraza del centro comercial Luz del Tajo en un espacio único con vistas a la ciudad.

Durante tres fines de semana, el público podrá disfrutar de conciertos en directo, espectáculos de danza, actividades infantiles y experiencias participativas que convierten cada tarda en una celebración.

Este año, además, el festival se suma nuevamente al Festival Internacional de Jazz de Toledo 2025, Edición Luz Europea, reforzando así su apuesta por la cultura y el talento local e internacional.

"Con este festival buscamos sorprender, conectar con el público y ofrecer momentos que se disfrutan en compañía. Queremos que se convierta en una cita obligatoria en el calendario de la ciudad", ha señalado Helder Ferreira, director del centro comercial.

Septiembre cultural

La programación comenzará el viernes 5 de septiembre con un arranque especial: desde las ocho de la tarde, los primeros asistentes podrán disfrutar del Cocktail Corner y a las nueve de la noche llegará el plato fuerte con Noche en Vela, un tributo a Alejandro Sanz interpretado por Juan Pedro Bonet y su banda, en un ambiente mágico iluminado por cientos de velas.

Al día siguiente, el sábado 6 de septiembre, la danza será protagonista gracias a la Escuela Merevel, que ofrecerá una exhibición de danza moderna y ballet a partir de las siete y media de la tarde.

Más tarde, a las ocho y media, el flamenco se abrirá paso en el escenario con una actuación en colaboración con el Festival Internacional de Jazz de Toledo 2025.

El ambiente festivo continuará el sábado 13 de septiembre con otra tarde de Le Petit Kermesse, una propuesta de juegos de destreza y puntería que se desarrollará entre las cinco y las nueve de la tarde. La jornada culminará a las nueve de la noche con el concierto de Mrs. Robinson, que traerá de vuelta los grandes éxitos de los guateques.

La magia tomará el relevo el viernes 19 de septiembre, cuando a las siete de la tarde El Profesor Pendente sorprenderá con un espectáculo que mezcla circo, humor y trucos asombrosos para toda la familia.

Finalmente, el festival se despedirá el sábado 20 de septiembre con una tarde pensada para todas las edades. A las siete llegará Coco y sus amigos, un espectáculo musical e interactivo dirigido a los más pequeños; a las ocho tendrá lugar una nueva exhibición de ballet de la Escuela Merevel; y a las nueve de la noche el broche de oro lo pondrá Titipaldix, con un tributo a Fito & Fitipaldis.

Cita gratuita

Todos los espectáculos de Vive Luz del Tajo son gratuitos y abiertos al público hasta completar aforo, convirtiéndose en la excusa perfecta para despedir el verano con música, arte y diversión en un entorno privilegiado.