Gálvez (Toledo) se prepara para dar comienzo a sus Ferias y Fiestas de San Agustín: "Vívelas como un galveño"

El ambiente festivo ya se respira en cada rincón de Gálvez. La localidad toledana calienta motores para sus días más esperados del año, las Ferias y Fiestas en honor a San Agustín, que se celebrarán del 27 al 31 de agosto.

Este 2025, el programa llega cargado de actos que buscan "combinar la tradición con la vanguardia y la creación de actividades nuevas". De esta manera lo ha definido el concejal de Festejos de Gálvez, Enrique Gamero a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM.

El objetivo es claro: ofrecer una experiencia inolvidable tanto para los galveños como para los miles de visitantes que se esperan en estas fiestas.

Desfile de gigantes y cabezudos de la localidad de Gálvez en 2024 Ayuntamiento de Gálvez

El pistoletazo de salida oficial será el miércoles 27 a las 12:00 horas con el sonoro chupinazo desde el balcón consistorial, pero la actividad festiva ya ha comenzado con una potente pre-feria, que incluye el concierto de "La Ganga Calé" o la tradicional cena popular, actos que demuestran las ganas de celebración.

Arranque con gran devoción

La primera jornada de fiestas estará marcada por la solemnidad y el espectáculo. Tras el desfile de gigantes y cabezudos, la noche del miércoles se podrá vivir uno de los momentos más emotivos en la coronación de las reinas y damas San Agustín 2025. Además del esperado pregón de Ferias y Fiestas.

Como colofón a este inicio, un "impresionante, ruidoso y deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales" iluminará el cielo, dando paso a la inauguración de la gran kermés y al primer gran baile.

El jueves 28, "el día más grande" según Gamero, la devoción será la protagonista. La jornada comenzará con la solemne misa en honor al patrón, seguida de la procesión que recorrerá las calles principales del pueblo.

Después de los actos religiosos, llegará uno de los momentos de mayor hermandad: el refresco popular en la plaza del Ayuntamiento. Un acto que reúne a todos los vecinos y amigos. Estará amenizado por música durante toda la jornada y se consolidará un año más como una cita imprescindible.

El baile, alma galveña

Si hay un elemento que define y diferencia las fiestas de Gálvez, ese es el baile. "Es un pueblo de mucho baile y nos hace únicos", insiste Gamero. No se trata solo de las orquestas de gran nivel que cada noche llenan la plaza, sino de cómo se vive.

La localidad mantiene viva la tradición de "los tablones", una estructura de madera con más de 100 años de historia que se instala en la plaza para crear un salón de baile único al aire libre.

Noche de orquesta en las Fiestas y Ferias de Gálvez 2024 Ayuntamiento de Gálvez

"Aquí bailamos dentro de los tablones, es algo que cuidamos mucho", explica el concejal. Las orquestas La Factoria Show, Buonasera, Taxxara, Jelmi y Sonital serán las encargadas de que esta tradición siga más viva que nunca.

Programación variada y novedosa

En su apuesta por la renovación, el Ayuntamiento de Gálvez ha incorporado platos fuertes como el novedoso Gran Prix de la tarde del viernes 29 de agosto, una divertida competición donde las cuadrillas de jóvenes deberán superar pruebas de destreza.

Los festejos taurinos, otro de los pilares de la fiesta, tendrán un lugar destacado. El sábado 30 de agosto por la tarde, la afición tiene una cita ineludible con el monumental festival taurino con reses de la ganadería Conde Mayalde.

Eventos taurinos de las Ferias y Fiestas de Gálvez 2024 Ayuntamiento de Gálvez

La emoción continuará el domingo 31 con el encierro de las vacas del aperitivo, un evento que congrega a mozos y charangas en un ambiente festivo en la plaza del Ayuntamiento. Los recortes, saltos y el famoso "don tancredo" serán los protagonistas.

El programa se completa con el gran desfile de carrozas, el concurso de disfraces infantil y actuaciones de grupos como D'Jarana, hasta llegar a la última noche, cuando la orquesta ponga el broche de oro y los vecinos de la localidad, como manda la tradición, entonen al unísono el "Pobre de mí" para despedir las fiestas hasta el próximo año.

Invitación abierta

"Lo que más va a sorprender a una persona que venga a visitarnos es el baile pero sobre todo el buen trato de los galveños", asegura Gamero.

Por ello, lanza una invitación final que es toda una declaración de intenciones: "Queremos que la gente viva la feria como la vivimos nosotros, los galveños".