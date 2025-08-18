Una iglesia visigoda de Toledo acogerá conciertos y catas gratuitas varias noches de agosto: así puedes apuntarte

Durante cuatro noches de este mes de agosto, la iglesia visigoda Santa María de Melque, el conjunto monumental declarado Bien de Interés Cultural situado en San Martín de Montalbán (Toledo), acogerá una selección de conciertos gratuitos para acercar la cultura al medio rural.

Esta iniciativa desarrollada por la Diputación de Toledo denominada 'Enclave Melque' fusionará patrimonio, música en directo y una degustación gastronómica.

Cada jornada comenzará con una cata gratuita de productos típicos de la provincia y concluirá con actuaciones de artistas de gran calidad como 'Los Silos', 'The Limboos', Julián Maeso o Eva Ryjlen.

Aquellos que quieran disfrutar de estas experiencias al completo (degustación y concierto) deben inscribirse de forma gratuita en la web de la institución provincial. Para las degustaciones, las plazas están limitadas a 150 personas por jornada, mientras que los conciertos serán de acceso libre hasta completar el aforo de 350 asistentes.

Programación completa:

Viernes, 22 de agosto – Los Silos.

Sábado, 23 de agosto – The Limboos.

Viernes, 29 de agosto – Julián Maeso.

Sábado, 30 de agosto – Eva Ryjlen.

Durante esas cuatro noches y desde el restaurante Hacienda del Cardenal de Toledo partirán a las 20:00 horas de la tarde varios autobuses gratuitos para que los vecinos que lo deseen puedan ser trasladados hasta Santa María de Melque desde la capital.

Santa María de Melque.

Una joya visigoda

Santa María de Melque, es uno de los entornos patrimoniales más singulares de Castilla-La Mancha. Esta iglesia visigoda sobrevivió a la conquista islámica y formó parte de un gran monasterio de finales del siglo VII.

Se encuentra en un excepcional estado de conservación y se enmarca dentro del 'Conjunto de Melque', declarado como Bien de Interés Cultural. Una de las mejores opciones para visitar la iglesia y vivir la experiencia completa es llegar a través del Sendero de Melque. Se trata de uno de los recorridos más impresionantes para hacer a pie, ya que transita por una extensa dehesa llena de historia.