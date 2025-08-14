Las mejores orquestas del país, Paco Candela, festivales y toros: Illescas desvela el programa de sus Fiestas 2025

El Ayuntamiento de Illescas ha presentado este jueves la programación de sus esperadas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Caridad que se desarrollarán del 24 de agosto al 2 de septiembre. Tres de las mejores orquestas del país, el concierto de Paco Candela y el Illescas Emotion Festival protagonizarán esta feria que pretende convertirse en una cita cultural de referencia en la provincia.

Antes de los actos populares, del 26 al 28 de agosto, el centro urbano y el barrio del Señorío acogerán el festival 'dCALLE' que brindará espectáculos de calle a los vecinos. El pregón, a cargo del Servicio de Ayuda a Domicilio, dará inicio oficial a las fiestas a las 22:00 horas del día 29.

Esa misma noche, justo después del pregón, se celebrarán los esperados conciertos de Paco Candela y 'El último guateque' en la plaza de los Hermanos Fernández Criado.

Cartel fiestas Illescas. Ayuntamiento de Illescas

El gran espectáculo de fuegos artificiales será el 30 de agosto. Después, la orquesta La Misión amenizará las primeras horas de la madrugada, continuando la celebración con la “Fiesta Brillo 4-20” protagonizada por DJ Pawly.

El 31 de agosto, el espectáculo de la noche estará protagonizado por la actuación en el Recinto Ferial de lo que es para muchos la mejor orquesta de España, la Panorama.

Con la resaca emocional, Illescas se despertará con un encierro popular y el tradicional 'Toro del Aguardiente'. La fiesta continuará a mediodía y por la noche con la banda de música de la Fundación Musical 'Manuel de Falla' y la orquesta París de Noia, respectivamente.

Conciertos programados para las fiestas de Illescas 2025. Ayuntamiento de Illescas

Esa misma tarde, el Espacio Escénico Cubierto será sede de la corrida de toros encabezada por Damián Castaño, Gómez del Pilar y Diego San Román.

El 2 de septiembre, a partir de las ocho de la tarde, el municipio toledano se llenará de color con el 'Illescas Holi' en el Recinto Ferial. Para cerrar las fiestas patronales, la plaza de los Hermanos Fernández Criado acogerá un concierto de la banda 'Manuel de Falla y las voces finalistas del concurso 'Pero ¿qué me estás cantando?' organizado por la propia agrupación musical.

Casi 500.000 euros

El consistorio destina a los festejos populares una de las partidas más importantes de su presupuesto anual. Para el ejercicio 2025, tal como informó EL ESPAÑOL, las cuentas municipales reservan una inversión superior a los 400.000 euros para esta feria.

La organización mantiene un modelo festivo consolidado en los últimos años. Este combina actos tradicionales con espectáculos de gran formato para atraer a un público diverso. En materia de seguridad, se reedita el plan de prevención de ediciones anteriores. Este protocolo, del que ya informó este periódico, incluye la instalación de Puntos Violeta para garantizar unos festejos libres de agresiones sexuales.