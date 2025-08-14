Dulceida será la madrina del pueblo de Castilla-La Mancha que buscará colarse en la final del Grand Prix

El espectáculo continúa: este lunes 18 de agosto a las 21:45 horas, en La 1 y RTVE Play, "El Grand Prix del Verano" 2025 celebra su segunda semifinal con un duelo que promete emoción de principio a fin.

La localidad de San Sebastián de la Gomera, desde Santa Cruz de Tenerife, se enfrenta a los vecinos de Herencia, Ciudad Real, en una competición que busca definir a los finalistas del concurso de esta estación estival.

Los equipos contarán con padrinos de lujos: el cómico Edu Soto vestirá la camiseta azul para guiar a San Sebastián de la Gomera, mientras que la influencer Dulceida, con la camiseta amarilla, apadrinará a Herencia.

Grand Prix_segunda semifinal

Los concursantes se medirán en pruebas tan refrescantes y divertidas como "Ki-monos, la frenética "Misión Zanahoria" o los clásicos "Pingüinos matemáticos, hasta llegar a la prueba final decisiva, "El diccionario".

Emoción asegurada

El presentador Ramón García, acompañado de Lalachus, Ángela Fernández, Wilbur y la icónica Vaquilla, será el encargado de conducir la semifinal, que promete momentos de gran tensión y diversión.

Desde Herencia, la localidad ha querido celebrar la cita con un evento especial para sus vecinos. Según ha confirmado el Ayuntamiento en redes sociales, se habilitará el Auditorio Municipal con pantalla grande y sonido para seguir la semifinal en comunidad.

La apertura de puertas será a las 21:30 horas con entrada libre hasta completar aforo. "Ven con tu familia, amigos, pancartas y toda la energía para animar a Herencia como se merece. ¡Vamos a hacer historia juntos!", incitan desde su cuenta de Facebook.

Si Herencia logra imponerse a los canarios, su próximo rival en la gran final sería Cubas de la Sagra, de Madrid, en una emocionante lucha por alzarse con el título del Grand Prix del Verano 2025.