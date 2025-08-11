Los fragmentos de un cohete chino cruzan el cielo de Ciudad Real y Albacete y dejan atónitos a los vecinos

Castilla-La Mancha vivió ayer por la noche un espectáculo sorprendente en el firmamento. Lo que muchos interpretaron como un bólido fue, en realidad, fragmentos del cohete chino Jielong-3, concretamente su cuarta etapa, que surcó el cielo de la región causando asombro entre los habitantes.

El fenómeno fue grabado desde diversos puntos, entre ellos Calzada de Calatrava (Ciudad Real) y Pozo-Cañada (Albacete), cuyas imágenes compartidas en redes ayudaron a documentar el paso del objeto con gran detalle.

De acuerdo con el seguimiento publicado en X por especialistas del sector espacial español, el objeto correspondía efectivamente a una etapa del Jielong-3, lanzado apenas dos días antes, cuya reentrada fue detectada sobre el sur peninsular.

#REENTRADA #SPMN100825ART CAPTADA DESDE PAGUERA, #MALLORCA por Sofia Porteous

⏲️23h50 CEST

OJO: la reentrada y progresiva fragmentación de ingenios espaciales es un fenómeno que puede durar minutos, caracterizado por sus trayectorias extensas y rasantes, con múltiples piezas 🎇👇 pic.twitter.com/BnVFHVYDvH — Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) (@RedSpmn) August 10, 2025

Esta confirmación fue reforzada por datos de seguimiento conjunto, evidenciando que no se trató de un fenómeno natural, sino de basura espacial en reentrada.

Ciencia ciudadana

Fenómenos como este, aunque poco frecuentes, ocurren cuando etapas de cohetes no controladas regresan, a menudo parcialmente desintegradas, a la atmósfera. Gracias a vídeos y reportes ciudadanos, los investigadores de la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos (SPMN), dependiente del ICE-CSIC, pueden calcular con mayor precisión trayectoria, energía y zona de paso.

Fragmento del cohete chino Jielong-3 avistado en Albacete. Difundido por 'Albaceteflipayvete'.

Este episodio subraya también el valor de la ciencia ciudadana en Castilla-La Mancha. En zonas con cielos limpios como Calzada de Calatrava y Pozo-Cañada, donde la contaminación lumínica es baja, los observadores locales tienen una excelente oportunidad para capturar eventos celestes inesperados y aportar datos fundamentales a los estudios científicos.

Aunque breve, el paso del Jielong-3 sobre la región dejó una huella: no fue un meteorito, sino una prueba de cómo la actividad espacial y su impacto local puede sorprender y, al mismo tiempo, conectar a la ciudadanía con la investigación científica.