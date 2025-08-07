Melody y La Guardia aterrizan el 22 y 24 de agosto en Campo de Criptana (Ciudad Real) para las fiestas 2025

Los conciertos de Melody (22 agosto) y La Guardia (24 de agosto) serán los dos platos fuertes de la programación musical de las Ferias y Fiestas 2025 de Campo de Criptana (Ciudad Real) que se desarrollarán del 23 al 28 de agosto.

Será una semana repleta de actividades de todo tipo y sobre todo para todos los públicos con el único objetivo de que tanto los vecinos y vecinas como todos aquellos visitantes que se acercan a Campo de Criptana disfruten de una programación en la que no faltarán los concursos gastronómicos, actividades deportivas, religiosas, culturales y sobre todo conciertos.

Más allá de los dos grandes conciertos, también habrá tributos de los 80s y 90s en beneficio de protectoras de animales o Cáritas parroquial respectivamente, unidos a La Mundial, a Otra Movida y DJs llenarán el auditorio municipal durante 7 noches.

Cartel Feria y Fiestas 2025 Campo de Criptana

Esta feria contará además con dos importantes novedades, como son 'La Caseta', una actividad programada para los tardeos de la mano de Espacio Natura y sobre todo la recuperación del Gran Prix para los más jóvenes en la última tarde de feria.

El día del Manchego, el 25 de agosto, es otra cita ya clásica donde se repartirán de forma solidaria más de 1200 pañuelos manchegos y 1000 abanicos a beneficio de la Unión Democrática de Pensionistas y la Asociación Española contra el cáncer.

Unos días de celebración y disfrute cuyo único objetivo, "es pasarlo bien y disfrutar porque estamos seguros de que la feria va a ser muy grande", ha destacado el concejal de Festejos, Berna Manzaneque.

Del 12 al 16 de agosto, el Festival Arte Entre Gigantes llega con artistas de talla internacional como Yamandú Costa, Fetén Fetén & Orquesta Ciudad de la Mancha, Johnny Gómez & Friends, Ana Alcaide y Antonio Lizana Quintet.

La noche del 14 de agosto el auditorio municipal acogerá la tradicional Gala Premios Burleta. Incluido en el ciclo de conciertos de la Filarmónica Beethoven, destaca el concierto que tendrá lugar el día 25, en la Plaza Mayor, esta vez junto al gran Serafín Zubiri, en un concierto que contará también con la presencia de un público especial como son los usuarios de la residencia de ancianos, un gesto que nos honra profundamente.

En la Gala de la Cultura se entregarán los premios pictóricos y literarios, así como la placa al mérito cultural a la Filarmónica Beethoven. Será una velada que contará con las actuaciones de alumnas del conservatorio y una presentación musical de la propia Filarmónica.

Y no puede faltar el teatro, en esta ocasión de primer nivel con Rafael Álvarez, 'El Brujo', quien agotó entradas en apenas dos días. Y como broche final, el 7 de septiembre la Fiesta de la Vendimia, de la que se obtiene el primer mosto, símbolo de la tradición vinícola de Campo de Criptana.

La actividad deportiva de Campo de Criptana es más que notoria, con más de 100 actividades como el triatlón, los torneos de baloncesto o fútbol sala, acuatlón, crossfit, futbolín, ping pong, golf, ajedrez, petanca, caliche, o el final de etapa de la Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha que tendrá lugar el día 22 de agosto en la Sierra de los Molinos.