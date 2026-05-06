Sabor Toledo tomará La Vega en septiembre: 100 casetas, cocina en directo, música y cuatro días para saborear la provincia

La Diputación de Toledo ha presentado este miércoles la I Feria Gastronómica Sabor Toledo, un evento pionero que se celebrará del jueves 24 al domingo 27 de septiembre en el renovado Parque de la Vega de la capital toledana. Allí se reunirán productores, hosteleros y visitantes en un formato de grandes dimensiones y completamente novedoso para la provincia.

Organizada en cuatro grandes zonas que representarán las comarcas de Toledo y sus Montes, Talavera, La Mancha y La Sagra-Torrijos, la feria contará con más de 100 casetas, 16 showcookings diarios con cocineros toledanos y espacios de tapas a precios accesibles.

El programa incluye, además, zonas de descanso con música, actividades infantiles y las dos primeras mañanas estarán dedicadas a escolares para "educar en el valor del producto local".

Así serán las casetas de Sabor Toledo.

Zona infantil de la feria.

La feria —que ya cuenta con su propia web, sabortoledo.es— nace con vocación de continuidad cada dos años y tendrá su réplica, aunque en formato reducido, en distintos municipios de la provincia toledana, algo que se hará en colaboración con los ayuntamientos.

Conchi Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo, ha definido Sabor Toledo como mucho más que gastronomía. "Nace con una vocación muy clara: ser una palanca de desarrollo turístico y económico, una herramienta útil, ambiciosa y real para dinamizar nuestro sector hostelero a través del turismo gastronómico", ha explicado durante su intervención en el patio del Palacio Provincial.

Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo. Ángela Pulido

"Pero también nace con un propósito aún mucho más profundo: contribuir a luchar contra la despoblación desde lo que mejor sabemos hacer, que es poner en valor lo nuestro", ha añadido.

Carlos Velázquez durante su intervención. Ángela Pulido

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha definido el evento como "un sueño" y ha destacado el Parque de la Vega como "el mejor escaparate posible" para Sabor Toledo, recordando que "la gastronomía, los restaurantes y todo lo que conlleva generan varios miles de puestos de trabajo en la ciudad".

Iván Cerdeño, chef toledano con dos estrellas Michelin, ha sido presentado como embajador del evento. El cocinero ha valorado que Sabor Toledo "pretende potenciar la cocina de nuestra tierra, de los productores y la gente que día a día pone en valor esa gastronomía", especialmente en los pequeños municipios.

Se da la circunstancia de que la Diputación de Toledo ha dado a conocer este mismo miércoles que ha otorgado a Cerdeño el Premio a la Cultura Gastronómica 2026 por ser "un referente de la alta cocina vinculada a la provincia" y tener a Toledo, sus montes y el Tajo como inspiración de una cocina de memoria y entorno en un proyecto que ha situado la gastronomía toledana en la escena internacional.

"Creemos en lo nuestro"

"Sabor Toledo es, en definitiva, una declaración de intenciones, es decir alto y claro que creemos en lo nuestro, que invertimos en lo nuestro y que cumplimos con lo nuestro", ha concluido Conchi Cedillo.

El evento cuenta con el respaldo de Fedeto, Cámara de Comercio y Asociación Provincial de Hostelería, entidades a las que la máxima responsable de la Diputación ha agradecido su colaboración. "Este proyecto será mucho más fuerte si lo construimos todos juntos", ha finalizado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.