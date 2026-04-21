La DO Méntrida reúne a la hostelería de Toledo en una cata con Pedro Ballesteros, el primer 'Master of Wine' español

La Denominación de Origen Méntrida-Toledo ha celebrado este martes en el Palacio de Benacazón una cata magistral dirigida a profesionales de la hostelería, la restauración y la sumillería de la provincia, una cita enmarcada en la programación conmemorativa de su 50 aniversario (1976-2026) que ha servido para poner en valor la calidad, la personalidad y la proyección de sus vinos.

La sesión ha estado dirigida por Pedro Ballesteros, primer 'Master of Wine' español y una de las voces más reconocidas del panorama vitivinícola internacional, quien ha guiado a los asistentes a través de una selección de vinos de la Denominación elegidos previamente mediante cata a ciegas, con el objetivo de mostrar la diversidad, autenticidad y potencial de la DO Méntrida-Toledo.

Durante la jornada se han catado 12 vinos de la Denominación de Origen, previamente seleccionados a ciegas por el 'I Master of Wine' español a partir de una preselección inicial: La Suerte de Arrayán (Albillo Real y Garnacha); Loco de Canopy; Rosado de Cooperativa Condes de Fuensalida; Rosado de Bodegas Alonso Cuesta; El Surco de A Pie de Tierra; Garnacha de Lola (Parajes Cuqueña y Mazalba), de Bodegas Alonso Cuesta; Tavera Garnacha, de Bodegas Tavera; 100 Años Garnacha Centenaria, de Condes de Fuensalida; Uvas de la Ira, de Vitícola Mentridana, y La Viña Escondida, de Bodegas Canopy.

Cata de la DO Méntrida.

A lo largo de la sesión, los participantes han podido profundizar en las características diferenciales de los vinos amparados por la Denominación, en su vinculación con el territorio y en el valor de una identidad vitivinícola marcada por la garnacha y por el trabajo de viticultores y bodegas comprometidos con la calidad y la singularidad del producto.

La cata ha reunido a representantes de la hostelería, la restauración y la sumillería de la provincia de Toledo y de la región, con presencia de profesionales y establecimientos de referencia, en una convocatoria concebida para reforzar el vínculo entre el sector productor y quienes contribuyen a acercar el vino al consumidor final.

Entre los asistentes se han dado cita representantes de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo, así como profesionales de establecimientos y proyectos de referencia como Raíces, el restaurante Iván Cerdeño, Venta de Aires, La Orza, Hotel La Salve, Cigarral del Ángel, Grand Cru Torrijos y el restaurante Juanito de Camarena, junto a otros profesionales del sector interesados en conocer de primera mano la calidad y singularidad de los vinos de la DO Méntrida-Toledo.

El presidente de la DO Méntrida-Toledo, Juan Alonso Cuesta, ha subrayado que esta iniciativa “ha permitido acercar nuestros vinos a quienes desempeñan un papel esencial en su difusión, como son los profesionales de la hostelería y la restauración, en un año especialmente significativo para nuestra Denominación”.

Cata de la DO Méntrida.

Asimismo, ha destacado que “contar con Pedro Ballesteros en una cita como esta ha supuesto una oportunidad extraordinaria para seguir proyectando la calidad de nuestros vinos y para reforzar el posicionamiento de la DO Méntrida-Toledo en un ámbito tan importante como el gastronómico”.

Vinos "con personalidad"

Por su parte, el primer 'Master of Wine' español, Pedro Ballesteros, ha señalado que “los vinos de la DO Méntrida-Toledo están demostrando una personalidad cada vez más definida, basada en la autenticidad del territorio, la expresión de la garnacha y una elaboración cada vez más precisa. Son vinos con frescura, equilibrio, buena acidez y una identidad muy reconocible, capaces de combinar fruta, finura y profundidad. Hay un trabajo muy serio detrás, tanto en el viñedo como en la bodega, y eso se percibe claramente en la copa. Creo que esta zona tiene un presente muy sólido y, sobre todo, un futuro muy prometedor dentro del panorama vitivinícola español”.

Con esta cata magistral, la DO Méntrida-Toledo ha dado continuidad a la programación especial de su 50 aniversario, una conmemoración con la que está reivindicando cinco décadas de historia, esfuerzo colectivo y compromiso con un territorio vitivinícola que hoy constituye uno de los grandes referentes de calidad de la provincia de Toledo.

La DO Méntrida-Toledo agrupa a más de 50 municipios, alrededor de 30 bodegas y cerca de 1.500 viticultores, con la Garnacha como una de sus principales señas de identidad y con una trayectoria consolidada en torno a la calidad, la trazabilidad y la proyección nacional e internacional de sus vinos.