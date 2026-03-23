Llega el açaí a Albacete: abre un negocio especializado en esta exótica fruta del Amazonas y regala 25 bowls

La ciudad de Albacete se prepara para recibir uno de los conceptos de gastronomía saludable más en tendencia: el açaí. El próximo jueves 26 de marzo, Açaí Bloom abrirá sus puertas en la calle Ríos Rosas.

Se trata de un establecimiento especializado en el famoso superalimento de color púrpura elaborado a base fruta tropical que crece en la selva amazónica de Brasil. Para celebrar su llegada a la capital albaceteña, el negocio regalará sus famosos bowls a las primeras 25 personas que acudan a la inauguración.

Cada uno incluirá una crema de açaí acompañada de fresa, plátano, granola y coco. Además, los clientes podrán personalizarlo con su salsa favorita, a elegir entre crema de cacahuete, chocolate negro o chocolate blanco.

Para los desconocedores de esta moda, el açaí es una baya de color morado intenso, casi negro, originaria de la selva amazónica de Brasil. Dentro del mundo fitness se ha ganado un hueco dado su alto valor nutricional. Contiene antioxidantes, grasas saludables como omega 3, fibra, vitaminas A y C, entre otros nutrientes esenciales.

Puede consumirse en polvo o como pulpa congelada. Esta base cremosa se suele mezclar con leche, frutos rojos y bebidas vegetales que conforman la base de estos famosos cuencos saludables. Asimismo, es frecuente acompañar este puré con frutos secos, fruta troceada, semillas o la clásica granola.

Más allá de su estética colorida que ha conquistado las redes sociales, esta baya es una fuente masiva de antocianinas, componentes que combaten el estrés oxidativo de las células con un poder antioxidante superior al de las uvas o los arándanos.

Además, se ha convertido en el "combustible" predilecto para quienes practican deporte debido a su capacidad de proporcionar energía de forma sostenida y su poder antiinflamatorio acelera la recuperación muscular tras el esfuerzo físico.

La aceptación ha sido inmediata. Antes de la apertura, Açaí Bloom repartió varias muestras entre los albaceteños mediante un sorteo: "Es la primera vez que lo pruebo y la verdad es que estoy bastante sorprendida para bien. Lo recomendaría sin duda", explicaba Lourdes, una de las afortunadas.

Açaí Bloom abrirá en Albacete de lunes a domingo en horario de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas excepto los lunes por la mañana que cerrarán por descanso del personal. Más allá de su producto estrella, ofrecerán café de especialidad y otros superalimentos.