La Guía Macarfi 2026 desvela por primera vez los 15 mejores restaurantes de Castilla-La Mancha: listado completo

Para gustos, sabores. La gastronomía es un sector donde entra en juego la subjetividad. Por ello, los famosos rankings o listados de los mejores restaurantes de cada ciudad, comunidad autónoma o país generan mucho debate entre los consumidores y profesionales.

La recién publicada Guía Macarfi 2026 viene a romper este inconveniente. El manual liderado por Manuel Carreras Fisas está formado por más de 2.000 embajadores independientes (personas corrientes unidas por la pasión de la gastronomía) que valoran, analizan y puntúan cerca de 5.000 establecimientos, " fusionando todas las opiniones recibidas de un mismo local en una sola crítica realista, actualizada y ponderada".

La undécima edición publicada este lunes 23 de febrero ha revelado el top 15 de los mejores restaurantes de cada comunidad autónoma. En Castilla-La Mancha, el restaurante Iván Cerdeño en Toledo (dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol) se mantiene como referente absoluto y lidera este listado regional.

El chef Iván Cerdeño en el Cigarral del Ángel de Toledo.

Su cocina de memoria y entorno, profundamente ligada a la ribera del Tajo, ha vuelto a conquistar a los críticos de Macarfi. En una reciente entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el chef toledano reconoció su apuesta por cocinar los sabores de su ciudad: "No me sale hacer un tartar de atún rojo aquí; me sale cocinar los piñones, la caza, las setas...".

Le siguen de cerca proyectos culinarios que están revolucionando el panorama nacional desde La Mancha como OBA (Casas-Ibáñez, Albacete), de los jóvenes Javier Sanz y Juan Sahuquillo, y el consolidado Maralba (Almansa, Albacete) de Fran Martínez que sigue demostrando su maestría en la cocina manchega contemporánea.

La lista de los 15 establecimientos elegidos por la Guía Macarfi 2026 en Castilla-La Mancha la completan los siguientes locales:

Iván Cerdeño (Toledo). OBA (Albacete). Maralba (Albacete). Fuentelgato (Cuenca). Rest. Casas Colgadas (Cuenca). El Bohío (Toledo). Ababol (Albacete). El Doncel (Guadalajara). Molino de Alcuneza (Guadalajara). El Coto de Quevedo Evolución (Ciudad Real). Epílogo (Ciudad Real). Restaurante Retama (Ciudad Real). Cañitas Maite (Albacete). Raff San Pedro (Cuenca). Raíces (Toledo).

Lo que diferencia a Macarfi es su carácter democrático y transparente. Su comunidad de más de 25.000 personas y 2.000 embajadores fusionan sus opiniones en un solo veredicto ponderado. Además, han impulsado el Club Macarfi, una rama exclusiva que permite a los integrantes acceder a experiencias únicas como cenas privadas en templos como Asador Etxebarri.

La Guía Macarfi 2026 ya está disponible en su clásica edición de papel (casi 500 páginas de conocimiento gastronómico) así como en su web y aplicación móvil que cuenta con un buscador de 15.000 restaurantes que ayuda al usuario a descubrir su próxima parada culinaria, tanto en Castilla-La Mancha como en el resto de España.