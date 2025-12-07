Una de las mejores pizzas de Castilla-La Mancha se hace en un restaurante de Toledo: cuesta 16 euros y lleva mucho queso
La elaboración del Restaurante Gula de Villacañas ha logrado el segundo premio regional del Campeonato de España.
Más información: La mejor pizza de Castilla-La Mancha se hace en Valdepeñas: cuesta 14 euros y lleva jamón serrano y queso manchego
La pizza 'La Gulosa' elaborada por el Restaurante Gula de Villacañas (Toledo) se ha alzado con el segundo puesto de Castilla-La Mancha en el III Campeonato de España de Pizzas, que ha coronado a las mejores elaboraciones del país.
Una elaboración que solo ha quedado por detrás de El Leñador de Valdepeñas (Ciudad Real), que ha logrado el primer puesto regional.
En el ámbito nacional, la pizza ganadora ha sido Harinella, de Kaori Chan de Valencia; seguida de La Felisa, de La Montenegro de León; y La Bicicleta, de Circus en Dos Hermanas (Sevilla).
"Ingredientes que gustan"
'La Gulosa' surge de la idea de "juntar ingredientes que gustan mucho, el guanciale la cebolla y los quesos". "Buscamos algo que combinara a la perfección y al hacer las pruebas, nos pareció la pizza perfecta", han expresado los creadores de esta delicia.
En concreto, lleva agua, harina, aceite de girasol, sal, crema gorgonzola, parmesano, mozarella, queso San Simón, miel picante, guanciale, albahaca y cebolla caramelizada.
El precio de la pizza es 16 euros y se puede probar en el restaurante ubicado en la calle Tirez, 33 de Villacañas.