La mejor tarta de queso manchego de España 2025 cuesta 9 euros, es apta para celíacos y se elabora en Daimiel

La mejor tarta de queso manchego de España de este 2025 se elabora en Daimiel (Ciudad Real). Así lo ha dictado el jurado de la gran final del V Concurso Nacional de Tarta de Queso Manchego 2025 que se ha celebrado este lunes en Cuenca dentro del VII Congreso Culinaria Castilla-La Mancha.

La elaboración del chef Rufino Ruiz, del restaurante Rufy´s, a base de queso manchego semicurado 'Ojos del Guadiana' y apta para celíacos por el uso de maicena en lugar de harina se ha llevado el primer premio tras conquistar todos los paladares por su equilibrio, técnica y respeto al producto.

"Estamos muy orgullosos de esta tarta en la que utilizamos productos de la máxima calidad", ha destacado el propio Ruiz tras recibir el galardón.

Rufino Ruiz recogiendo el galardón. Mateoandco.es

Por nueve euros podrás degustar una porción de la mejor tarta de queso manchego de España de este 2025 en el propio Rufy´s ubicado en la calle Prim de Daimiel. Este establecimiento combina tradición e innovación de la mano de su chef con más de tres décadas de trayectoria.

El certamen organizado por Raíz Culinaria Castilla-La Mancha reunió a seis finalistas procedentes de distintos rincones de la región y del país: Carlos María del Obrador San Félix en Toledo, Peter Guba de la Pastelería Casamayor en Cuenca, Sebastián Barbosa Molina de Casa Parilla en Las Ventas con Peña Aguilera, Miguel Ángel Mateos Robles de La Vie en Cheese en Madrid y Juanjo López Valera de La Posada de Higueruela en Albacete.

El jurado ha estado compuesto por destacados expertos como los maestros pasteleros Jesús Quirós y Sebastián Marín o los chefs Pedro Trujillo y Adolfo Muñoz de la Denominación de Origen Castilla-La Mancha.

VII Congreso Culinaria Castilla-La Mancha. Mateoandco.es

Con esta quinta edición, el Concurso Nacional de Tarta de Queso Manchego consolida su papel como una cita de referencia que pone en valor la versatilidad del queso manchego DOP y su potencial en la alta repostería.

Por su parte, la VII edición del Congreso Culinaria Castilla-La Mancha continuará hasta el próximo 21 de octubre en el Teatro Auditorio Municipal José Luis Perales en Cuenca donde se congregará cocineros, productores, sumilleres y profesionales del sector para compartir conocimiento y debatir sobre el futuro de la gastronomía regional.