'The Champions Burger' llega a esta ciudad de Castilla-La Mancha con su edición especial de otoño

Después de anunciar su llegada a Guadalajara, 'The Champions Burger', el mayor festival de hamburguesas del país, aterrizará en Albacete con su edición especial de otoño 'Off the Road'. Del 16 al 26 de octubre, los albaceteños podrán disfrutar de las mejores burgers gourmet y votar por la mejor de la ciudad.

Estarán presentes restaurantes de renombre como Godeo, Tokio, Dak Burger y The Vicbros, Street Food Burger, Nolito’s, Muralla, Jisma y El Surtidor on Fire. Junto a ellos, también competirán los establecimientos locales de Circo y La Miguelita que buscarán alzarse con el título de "Mejor hamburguesa de Albacete".

Será el público quien vote a través de un código QR cuál es la mejor opción teniendo en cuenta los cinco aspectos: pan, carne, ingredientes, presentación y originalidad. El festival con entrada gratuita contará con un espacio exclusivo para algunos de los influencers más relevantes del país.

'The Champions Burguer'. Sintesi

A pesar de que sus propuestas no participarán, estarán presentes 'Moflete' del youtuber Joe Burger, y 'The Ox' de Pablo Cabezali o más conocido como 'Cenando con Pablo'.

Se sumará como invitado de honor el restaurante malagueño 'Gottan Grill' que se coronó en 2024 con el doblete de "Mejor hamburguesa de España" y "Mejor hamburguesa de Europa".

Para los amantes del dulce, Seixis ofrecerá sus tartas de queso, batidos y helados.

'The Champions Burger' se celebrará en el Centro Comercial Imaginalia. Abrirá sus puertas a las siete de la tarde del 16 de octubre. El horario de apertura será de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas.