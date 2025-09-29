Paga casi 200 euros en un restaurante de un pequeño pueblo de Toledo y no da crédito: "No me esperaba esto"

En el municipio toledano con el particular nombre de Pulgar se encuentra uno de los restaurantes mejor valorados de la comarca de los Montes de Toledo. Su propuesta gastronómica y sus llamativas presentaciones llamaron la atención de 'Sezar Blue', uno de los youtubers gastronómicos más populares de España.

Se trata de 'El Hollejo', un local situado en el número 57 de la calle Real de la citada localidad que abrió sus puertas en 2009 y que cuenta con un "Solete" de la Guía Repsol. La idea de Jaime, el propietario, es ofrecer una cocina castellanomanchega tradicional con su propio toque vanguardista.

La experiencia en 'El Hollejo' es una sorpresa desde que te sientas. Su carta está diseñada como si fuera en un periódico de papel donde podrás consultar sus creaciones tan peculiares y a la vez tan abundantes. Además, si eres más de consumir en barra te regalan una tapa de gran tamaño por cada consumición.

Según el propio Sezar es "el restaurante de pueblo más impresionante que he descubierto. No me esperaba esto", así lo deja de claro en su vídeo crítica donde prueba una gran variedad de platos.

Este youtuber describe este lugar a sus miles de seguidores como algo fuera de lo común. "Es ultra famoso por las grandes cantidades de comida que sirven y también por sus maravillosas presentaciones", afirma.

Una de las elaboraciones que se sirven en 'El Hollejo'. Tripadvisor

En este sentido, la experiencia de Sezar comenzó con un espectacular pisto manchego con torreznos y una burrata frita de grandes dimensiones. "Madre mía, madre mía. ¡Que imaginación tienen en esta cocina!", confiesa exaltado.

La fiesta gastronómica del vídeo continúa con un pulpo al gratén de alioli suave y unas manitas de cordero cuya salsa es "una adicción", según el propio Sezar. Esto no es todo, ya que después de todo llega uno de los platos más recomendados del local, el venado a la orza, que viene servido en una vajilla en forma de un cuerno de ciervo y que superó todas las expectativas del youtuber.

Exterior del restaurante de Pulgar (Toledo). Tripadvisor

Tras un festín de casi 200 euros, Sezar se vio obligado a pedir varios táperes para llevarse los restos de comida que le había sobrado con lo que podían alimentarse "otras dos personas como mínimo", asegura al final.

La visita de Sezar Blue a 'El Hollejo' fue un "gran descubrimiento" para él, pero a su vez confirma las cientos de buenas reseñas que goza este local en plataformas como Tripadvisor donde ostenta la calificación "excelente" y el premio Travellers' Choice.

El trato del personal, las presentaciones y sobre todo la calidad de los alimentos, han situado a este restaurante de Pulgar como una de las experiencias gastronómicas más sorprendentes de Castilla-La Mancha y España.