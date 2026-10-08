Saborea España aborda en Ciudad Real los desafíos a los que se enfrenta el turismo enogastronómico en España

Saborea España ha arrancado en Ciudad Real las IV Jornadas de Destinos Enogastronómicos, un encuentro que pretende analizar los desafíos que tiene por delante este tipo de turismo y el papel de los productos agroalimentarios como elemento de identidad y atractivo turístico. Se trata de un encuentro que reúne estos días a profesionales y representantes de administraciones de distintos puntos del país bajo el lema 'Destinos con origen' y dentro de la iniciativa Sabor Quijote.

El encargado de dar la bienvenida a los participantes ha sido el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, quien ha agradecido a Saborea España que haya elegido la capital para celebrar este encuentro, al tiempo que ha destacado el impacto económico del turismo y el "sentimiento de orgullo" que genera la gastronomía y la historia de los productos propios de la tierra, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha defendido la necesidad de avanzar en una estrategia común que vincule turismo, gastronomía, productos agroalimentarios y cultura del vino para generar nuevas oportunidades económicas y sociales, especialmente en el medio rural.

En un acto de inauguración celebrado en el Antiguo Casino de la capital provincial, Valverde ha defendido que "las políticas de turismo deberían ser políticas de Estado" por el peso del sector en la economía y su capacidad para generar riqueza, oportunidades y bienestar, y ha valorado la colaboración entre las administraciones estatal, autonómica, provincial y local.

El presidente de la Diputación ha destacado además el crecimiento del turismo de interior y ha señalado que Ciudad Real recibió el pasado año más de 450.000 visitantes y registró más de 770.000 pernoctaciones, unas cifras que, a su juicio, demuestran que "cada vez más nuestro territorio es interesante para el conjunto de las personas que nos visitan".

El producto como punto de partida

Mientras, la presidenta de la Asociación de Destinos Turísticos Enogastronómicos de Saborea España, Blanca Jiménez, ha explicado que las jornadas ponen el foco en el producto agroalimentario como punto de partida de la experiencia turística, en un contexto en el que "la gastronomía y sus productos" contribuyen a definir la identidad y el atractivo de los territorios.

Jiménez ha considerado que Ciudad Real, por su riqueza agroalimentaria, ofrece un escenario adecuado para avanzar en el objetivo de "enamorar al visitante a través de nuestra gastronomía".

Por último, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha destacado el potencial de la gastronomía y de los productos agroalimentarios de calidad diferenciada como elementos cada vez más relevantes de la oferta turística de Castilla-La Mancha.

Fernández ha subrayado que la elección de Ciudad Real por los 27 destinos enogastronómicos que integran Saborea España "sitúa a la capital de la provincia en el epicentro del turismo gastronómico" y supone una oportunidad para mostrar el potencial de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real como destino de interior.