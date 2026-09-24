La presentadora Raquel Martín Menor pregonará las fiestas patronales que mantienen la alegría en Alcázar de San Juan

La alegría, la diversión y la devoción no descansan en Alcázar de San Juan. Tras vivir hace apenas unas semanas la Feria y Fiestas 2026, que concluyeron el pasado 8 de septiembre y fueron valoradas por el Ayuntamiento como una de las ediciones "más participativas y con menos incidentes de los últimos años", la ciudad se vuelca ahora con las celebraciones en honor a su patrona, la Virgen del Rosario.

Este año, el pistoletazo de salida oficial tendrá un rostro muy cercano y querido por los castellanomanchegos. Raquel Martín Menor, presentadora del programa Ancha es Castilla-La Mancha en CMM, será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas.

Será el próximo sábado, 26 de septiembre, a las 21:15 horas, y será amenizado por la actuación de la Asociación de Coros y Danzas de Alcázar de San Juan.

Los preparativos y actos previos, sin embargo, comienzan este mismo jueves, 24 de septiembre, cuando arranca el novenario en honor a la patrona (con rosario y eucaristía diarios hasta el 2 de octubre).

Al término del mismo, se abrirá la inscripción presencial para las populares cuadrillas de gachas.

El apartado musical abrirá boca este viernes 25 con un concierto a cargo de la Asociación Musical Santa Cecilia a las 21:00 horas en la Parroquia de Santa María.

En paralelo, durante estos días y el primer fin de semana de octubre, se disputará el ya tradicional Torneo Maratón de Fútbol Virgen del Rosario, y los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre estarán dedicados a los más pequeños con el encuentro escolar con la Virgen.

Fin de semana

El momento álgido de las celebraciones llegará el sábado 3 y el domingo 4 de octubre.

La tarde del sábado (17:30 horas) congregará a los vecinos en la multitudinaria reseña y ofrenda floral, seguida de la subasta de productos donados a la Virgen.

La noche promete ser uno de los momentos de mayor convivencia con la tradicional elaboración de gachas (23:00 horas), el canto de la salve popular a la medianoche y la verbena popular, iluminada por los fuegos artificiales donados por el Ayuntamiento.

El domingo 4, el fervor tomará las calles desde primera hora con el rosario de la aurora (07:00 horas).

A mediodía tendrá lugar la solemne función en honor a la Virgen del Rosario Coronada y el emotivo acto de entrega de títulos a los alcazareños ausentes.

Como broche de oro de la jornada central, a las 19:00 horas, la imagen de la patrona saldrá en procesión para recorrer las calles de la ciudad.