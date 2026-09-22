La sede de Eurocaja Rural en Toledo ha acogido la presentación de la Carrera Solidaria contra la ELA. Ángela Pulido Díaz

La Carrera contra la ELA de Eurocaja Rural ya supera los 4.500 inscritos y aspira a otro récord en Toledo

La Carrera Solidaria contra la ELA de la Fundación Eurocaja Rural encara su quinta edición con el objetivo de volver a superar sus propios registros.

La prueba, que se celebrará el próximo domingo 4 de octubre en Toledo, ya ha superado las 4.500 inscripciones y aspira a rebasar los 5.300 participantes y los 103.400 euros recaudados el pasado año, cuando alcanzó su récord de participación y recaudación.

Este martes se ha presentado oficialmente en la sede de Eurocaja Rural una cita que ha convertido a Toledo en referencia solidaria en torno a la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Algunos de los protagonistas de la presentación. Ángela Pulido Díaz

Bajo el lema 'Contra la ELA, cada paso cuenta', la carrera volverá a combinar deporte, participación ciudadana y solidaridad con una prioridad clara: que el 100 % de lo recaudado llegue a las diez entidades de toda España que trabajan con las personas afectadas por la enfermedad y sus familias, además de impulsar proyectos de investigación.

El acto de presentación, conducido por el periodista deportivo Iñaki Cano, ha reunido al presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín; al director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín; al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; al director general de Juventud y Deportes de la Junta de Comunidades, Carlos Alberto Yuste, y al presidente de ELA Andalucía, Francisco Javier Pedregal, además de numerosos representantes de las asociaciones beneficiarias.

El periodista Iñaki Cano ha ejercido como maestro de ceremonias. Ángela Pulido Díaz

La cita deportiva, una de las más multitudinarias del calendario toledano, contará con la participación de entidades sociales, empresas patrocinadoras, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de las administraciones públicas, en una prueba que ha ido creciendo hasta adquirir una dimensión nacional.

"Se nos ha ido de las manos"

Javier López Martín ha definido la carrera como un "referente" y ha destacado el crecimiento experimentado en apenas cinco ediciones. "No es una prueba más, es una carrera referente de Eurocaja Rural en la lucha contra la ELA, que ha crecido muchísimo, pero de forma consciente y ordenada", ha afirmado.

El presidente de la entidad financiera ha resumido ese crecimiento con una expresión especialmente gráfica: "Se nos ha ido de las manos, pero de forma consciente y ordenada". Y ha avanzado su expectativa para la edición de este año: "En esta edición vamos a batir todos los récords: económicos y de solidaridad".

Javier López, presidente de Eurocaja Rural. Ángela Pulido Díaz

Pero más allá de las cifras, López Martín ha situado el objetivo en el impacto que los fondos tienen sobre las personas que conviven con la enfermedad. Ha reclamado que "cuanto antes se invierta en más investigación y se llegue al tratamiento definitivo para que tengan una vida plena y puedan disfrutar de sus familias y de sus trabajos".

La Fundación ha querido, además, que la jornada del 4 de octubre tenga un componente festivo. "A pesar de lo dura que es la enfermedad, el 4 de octubre será un día festivo, de esperanza y solidaridad", ha señalado López Martín.

Diez asociaciones beneficiarias

La recaudación se distribuirá entre diez entidades de distintas comunidades autónomas: Asociación ELA CLM-AdELAnte, adELA Comunidad de Madrid, ELA Castilla y León, adELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA Aragón, canELA Cantabria, VencELA La Rioja, ELA Andalucía y ELA Extremadura.

En nombre de todas ellas, el andaluz Francisco Javier Pedregal ha puesto el foco en el trabajo que realizan las asociaciones durante todo el proceso de la enfermedad. Su función va desde la atención y orientación desde el diagnóstico hasta el apoyo psicológico, la fisioterapia, la logopedia, el apoyo nutricional o la atención domiciliaria, además del asesoramiento jurídico y social.

Francisco Javier Pedregal, presidente de ELA Andalucía. Ángela Pulido Díaz

"Proporcionar atención cercana y continuada desde el diagnóstico y durante todas las etapas de la enfermedad" es, según ha explicado, una de las principales labores de estas entidades, que también facilitan recursos de apoyo y acompañan a las familias en los trámites y necesidades que surgen durante el proceso.

Pedregal ha defendido que cada inscripción tiene un significado que va más allá de la recaudación. "Vuestro dorsal importa. Cada paso da visibilidad a una enfermedad que aún necesita más atención. Cada inscripción aporta recursos", ha afirmado, antes de animar a la sociedad a convertir Toledo en "un gran punto de encuentro para las familias y toda la sociedad".

Una carrera para todos

La prueba presencial arrancará el domingo 4 de octubre a las 10.00 horas y tendrá su salida y llegada en la sede social de Eurocaja Rural, en la calle Méjico de Toledo. El programa incluye carreras de 5 y 10 kilómetros, una marcha popular y carreras infantiles por categorías.

La organización ha diseñado también una modalidad virtual para quienes quieran participar desde cualquier punto de España y un Dorsal Cero para quienes prefieran colaborar económicamente sin correr. La inscripción general tiene un precio de 14 euros y la infantil, de 12 euros.

Además, la Fundación ha puesto en marcha nuevas acciones para que la solidaridad no se limite al recorrido toledano. Hasta el 13 de octubre, cada fotografía o vídeo publicado en Instagram, Facebook, X o LinkedIn con el hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR supondrá una donación adicional de un euro por parte de la Fundación.

También se sumarán 100 euros por cada agrupación —colegios, asociaciones, empresas, clubes deportivos o colectivos— que publique un vídeo animando a participar.

"Detrás de esas tres letras hay personas y familias"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el compromiso de Eurocaja Rural con distintas causas sociales y ha puesto el acento en la dimensión que ha adquirido la carrera.

"Esta prueba se ha convertido por derecho propio ya en uno de los eventos solidarios más importantes de toda la ciudad y en la carrera solidaria más importante de España de puesta en valor y visibilidad de la ELA", ha afirmado.

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Velázquez ha resumido el sentido de la iniciativa con una frase: "Son solo tres letras, pero detrás de ellas hay personas y familias, y proyectos de vida que merecen todo nuestro acompañamiento".

Por su parte, Carlos Alberto Yuste ha destacado el compromiso de la Fundación con las familias y los enfermos de ELA y ha valorado la capacidad de la carrera para reunir a administraciones, empresas, entidades sociales y participantes en torno a una misma causa.

Carlos Alberto Yuste, director general de Juventud y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

"Quería felicitar a la Fundación Eurocaja Rural por el compromiso con las familias y enfermos de ELA, por responder a sus demandas y por consolidar esta prueba deportiva-solidaria como una de las más importantes de Castilla-La Mancha y de España", ha señalado.

La presentación ha contado también con representantes de las diez entidades beneficiarias, patrocinadores y colaboradores, además de miembros de la Academia de Infantería, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y Protección Civil.