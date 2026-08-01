Gente de Zona, Abraham Mateo y Modestia Aparte actuarán en la feria de Quintanar de la Orden del 14 al 19 de agosto

Quintanar de la Orden (Toledo) ya conoce la programación de sus Ferias y Fiestas 2026 en honor a la Virgen de la Piedad, que volverán a reunir conciertos, actividades tradicionales y propuestas para todas las edades entre el 14 y el 19 de agosto.

El Ayuntamiento de la localidad toledana presentó este viernes el programa oficial de las celebraciones, que tendrá como principales reclamos musicales las actuaciones de Gente de Zona, Abraham Mateo, Modestia Aparte y Luis Muñoz con El Gran Guateque.

La presentación contó con la presencia del alcalde, Pablo Nieto Toldos; la concejal de Festejos, Laura Nieto Casas; el concejal de Juventud, Antonio de la Guía; la Corte de Honor 2026 y otros representantes municipales.

Tradición, conciertos y actividades

Las fiestas comenzarán el 14 de agosto con el desfile inaugural y la proclamación de la Corte de Honor. Un día después, el 15 de agosto, Quintanar celebrará la festividad de su patrona, la Virgen de la Piedad, con los actos religiosos y la tradicional procesión.

La programación continuará con algunas de las citas más esperadas de cada edición, como el Día del Ausente, el Día Infantil, el Día de las Calderetas y el Día de los Mayores, que pondrá el broche final a las celebraciones el 19 de agosto.

En el apartado musical, Antonio de la Guía destacó una programación que combinará conciertos, orquestas, tardeos, sesiones de DJ y actuaciones de grupos locales para animar las noches de feria.

Una feria más inclusiva

Entre las novedades de esta edición destaca la iniciativa Feria sin ruido, que se celebrará el 18 de agosto entre las 21:00 y las 22:30 horas.

Durante ese tramo horario se reducirán el sonido y los estímulos luminosos de las atracciones para facilitar que las personas con hipersensibilidad auditiva y otras necesidades sensoriales puedan disfrutar del recinto ferial en un entorno más accesible.

Presentación del libro oficial de la Feria y Fiestas 2026 en Quintanar de la Orden. Ayuntamiento

El alcalde, Pablo Nieto, destacó que se trata de una programación pensada para todos los públicos y recordó que la Feria supone cada año un reencuentro entre los vecinos y los quintanareños que regresan al municipio durante el verano.

La historia de Quintanar

Además de desvelar la programación, el Ayuntamiento presentó el Libro Oficial de la Feria y Fiestas 2026, una publicación que este año está dedicada al escudo de la Muy Leal Villa, coincidiendo con el 190 aniversario de la concesión de este título a Quintanar de la Orden por la reina regente María Cristina, en nombre de Isabel II.

La concejal de Festejos explicó que el objetivo de esta edición es acercar a los vecinos, especialmente a los más jóvenes, el significado de los tres elementos que conforman el escudo municipal: la encina, la cruz de Santiago y las siglas MLV (Muy Leal Villa).

La cronista oficial de la Villa, Isabel Villaseñor, ha elaborado los textos históricos que acompañan la publicación, mientras que la portada, firmada por el artista quintanareño Albino Torres García, recrea el programa de feria de 1952 incorporando la figura de la reina regente con el Real Decreto que otorgó el título de Muy Leal Villa.

La contraportada recupera un dibujo de la Virgen de la Piedad realizado por Antonio Arnau para el programa del año 2000, actualizado para esta edición.

Laura Nieto agradeció el trabajo de todas las personas, colectivos y servicios municipales que hacen posible tanto la edición del libro como el desarrollo de unas fiestas que volverán a convertir a Quintanar de la Orden en uno de los grandes epicentros festivos del verano en la provincia de Toledo.