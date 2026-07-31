El pueblo que revive con orgullo su pasado musulmán este fin de semana: 20.000 velas, danzas árabes y un mercadillo

Castilla-La Mancha es tierra de mercados y festivales medievales, sin embargo, en pleno Campo de Montiel se celebra este fin de semana un mercadillo de ambientación andalusí y árabe. Se trata de "Almedina Mora", la cita cultural que celebra la localidad de Almedina (Ciudad Real) del 31 de julio al 2 de agosto con motivo de su pasado musulmán.

Bajo el lema "Origen y Embrujo", el municipio ciudadrealeño volverá a transformar sus calles en un cautivador recorrido histórico. El gran atractivo radica en el encendido colectivo de 20.000 velas que inundan de luz el casco antiguo.

El origen de esta festividad es francamente curioso: nació en el año 2016 a partir de una conversación entre vecinos en un grupo de WhatsApp. Lo que surgió como una propuesta popular para dinamizar el pueblo ha crecido hasta convertirse en una cita imprescindible dentro de la provincia.

Desde pasacalles hasta un mercado. Almedina Mora es una cita cultural completa en Castilla-La Mancha. Almedina.es

Con apenas 482 habitantes, Almedina se vuelca por completo durante todo el fin de semana. Los vecinos engalanan la villa para evocar su pasado como enclave musulmán y punto de paso estratégico hacia Sierra Morena.

El recorrido festivo invita a perderse por un concurrido mercado medieval y zoco temático con puestos de artesanía, moda, libros y productos tradicionales. Asimismo, los visitantes podrán deleitarse con recetas inspiradas en la cocina árabe a través de las jornadas de 'La hora del buen yantar'.

Casa de Heredia de Almedina iluminada por las velas. Ayuntamiento

Durante los tres días no faltan las propuestas familiares, desde talleres infantiles de pintacaras hasta exhibiciones de vuelo de aves rapaces a cargo del Halconero del Califa. Al caer la noche, el apagado del alumbrado eléctrico deja paso a un atardecer mágico iluminado solo por el resplandor de miles de velas.

La animación no dará tregua gracias a las danzas, recreaciones históricas como la 'Boda Sefardí', intervenciones de personajes callejeros y un concierto de Gospel en el atrio de la iglesia. Los espectáculos de fuego y acrobacias aéreas cobran vida en la nocturnidad.

Almedina (Ciudad Real). Sabor Quijote

Aprovechar la escapada permite redescubrir un pueblo asentado sobre un cerro con vestigios desde la Prehistoria y huellas del paso de íberos, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. De hecho, su propio nombre procede del árabe al-madinah, referido a la idea de ciudad o fortaleza.

Para desplazarse por carretera hasta Almedina, el eje principal de circulación es la CM-412, vía que atraviesa buena parte del sur castellanomanchego y enlaza de forma directa núcleos como Valdepeñas o Villanueva de los Infantes.