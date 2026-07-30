Enrique, mecánico: "En cinco años nadie va a poder mantener un coche financieramente hablando"

"En cinco años nadie va a tener coche". O, al menos, no podrá permitirse mantenerlo. Esa es la nueva advertencia que lanza Enrique Álvarez, más conocido como Kike, el mecánico de Talleres Piba convertido en una de las voces más seguidas del motor en redes sociales gracias a sus vídeos en los que denuncia lo que considera una preocupante pérdida de calidad en los coches actuales.

En su última publicación, Kike sostiene que el verdadero problema ya no será comprar un vehículo, sino asumir el coste de las reparaciones. "En cinco años nadie va a poder mantener un coche financieramente hablando", asegura tras mostrar el caso de un turismo con matrícula J —es decir, con una antigüedad aproximada de entre nueve y doce años— y apenas 89.000 kilómetros.

El mecánico de Talleres Piba, negocio ubicado en Daimiel (Ciudad Real), explica que el vehículo sufrió una avería en el anillo del airbag, una pieza cuyos cables internos terminaron rompiéndose por el uso. Hasta ahí, una reparación relativamente habitual. Lo que, a su juicio, evidencia el cambio de tendencia es la solución que obliga a aplicar el fabricante.

"Antes el carrete valía 80 euros, era una pieza independiente y se cambiaba solo eso. Ahora hay que sustituir toda la centralita y cuesta 480 euros", denuncia mientras muestra la pieza desmontada.

Para Kike, este tipo de decisiones encarecen de forma desproporcionada el mantenimiento de coches que todavía deberían tener una larga vida útil.

"Hasta los tornillos son peores"

La crítica no termina ahí. Durante el montaje, asegura haberse encontrado con otro problema que considera igual de preocupante: la calidad de los tornillos.

Explica que intentó reutilizar los originales, algo que tradicionalmente no suponía ningún inconveniente, pero afirma que la cabeza terminó deformándose al aplicar el par de apriete recomendado, pese a que iban roscados sobre plástico.

"¿Es posible que sea tan malo el material de los tornillos que se redondeen así?", se pregunta en el vídeo. "Solo valen para un uso unos tornillos que roscan en plástico".

A partir de ese ejemplo, concluye con una reflexión mucho más amplia: "¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues salimos a las calles ya o nadie va a tener coche, como en los años 60. Solo los ricos".

Una denuncia repetida

No es la primera vez que el mecánico ciudadrealeño lanza este tipo de advertencias. Ya en septiembre de 2025 defendía que los coches modernos, pese a ser cada vez más caros, incorporan componentes con una vida útil muy inferior a la de hace apenas unos años.

Entonces sostenía que muchas piezas habían reducido su duración en torno a un "300 %" y advertía de que los propietarios de vehículos nuevos empezarían a afrontar averías de cientos de euros cuando el coche apenas tuviera unos años.

"¿Cómo vas a tener coche si te compras uno nuevo, te gastas más de 40.000 euros y a los cinco años tienes que empezar a echarle averías de 500 euros?", planteaba entonces.

Un mecánico influencer

Enrique Álvarez regenta Talleres Piba en Daimiel y se ha convertido en una referencia para miles de conductores gracias a sus publicaciones en redes sociales, donde acumula más de 128.000 seguidores en Facebook y una comunidad de cientos de miles de usuarios entre todas las plataformas.

Su fórmula es sencilla: explicar averías reales que llegan al taller, ofrecer consejos para ahorrar en reparaciones y denunciar lo que considera una pérdida progresiva de calidad en los materiales empleados por los fabricantes de automóviles.

Un discurso que, vídeo tras vídeo, sigue generando un intenso debate entre conductores y profesionales del sector.