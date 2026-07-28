Socuéllamos ya tiene todo listo para vivir su semana grande: Camela, toros, tradición y una semana de fiesta

Socuéllamos ya calienta motores para su semana grande. El Ayuntamiento de la localidad ciudadrealeña ha presentado oficialmente la programación de la Feria y Fiestas 2026, que se celebrarán del 8 al 14 de agosto en honor del Santísimo Cristo de la Vega, con un calendario de actividades pensado para llegar a todos los públicos.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Museo Torre del Vino, donde la alcaldesa, Conchi Arenas, ha destacado que se trata de una programación "pensada para todos los gustos y edades y en la que no se ha dejado a nadie fuera".

La regidora ha explicado que el programa es fruto del trabajo coordinado de las distintas concejalías implicadas y ha agradecido el esfuerzo realizado por los trabajadores municipales que han participado en su organización.

José Joaquín Gómez, pregonero

Uno de los nombres propios de estas fiestas será el de José Joaquín Gómez, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II, que será el encargado de pronunciar el pregón.

Arenas ha elogiado su trayectoria y ha agradecido que aceptara el encargo, mientras que el propio Gómez ha reconocido que asume esta responsabilidad "con ilusión", pese a tratarse de un reto importante.

El acto del pregón y la coronación de la Reina y las Damas de las fiestas tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto, a las 22:00 horas, en la plaza de la Constitución.

Platos fuertes

El pistoletazo de salida tendrá lugar el sábado 8 de agosto a las 20:00 horas con la inauguración institucional, el tradicional desfile de gigantes y cabezudos y la apertura del recinto ferial, marcando el inicio de unas jornadas repletas de devoción, música y tradición.

El fervor religioso será el eje vertebrador de los días centrales de las celebraciones, rindiendo homenaje al Santísimo Cristo de la Vega, patrón y alcalde honorario de la villa. El domingo 9 de agosto, las calles socuellaminas se llenarán de devotos durante la solemne procesión nocturna, un acto que culminará con el deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales conocido como la pólvora.

Al día siguiente, lunes 10 de agosto, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción acogerá la Santa Misa en honor al patrón, seguida al caer la noche por la popular subasta del Cristo en el Parque Municipal "Adolfo Suárez".

Concierto de Camela

Camela acaba de lanzar su nuevo álbum, 'Titánicos'. Warner.

En el apartado musical, la feria destaca por una oferta ambiciosa que pondrá banda sonora a las noches festivas. El plato fuerte de esta edición será el esperado concierto en directo del reconocido grupo Camela, que actuará el jueves 13 de agosto en la plaza de toros.

Además, la Plaza de la Constitución se convertirá en el epicentro de la música en vivo con un ciclo de grandes tributos dedicados a bandas icónicas como Fito & Fitipaldis, Estopa y Extremoduro.

La oferta se completa con verbenas populares, conciertos de la Banda Municipal, actuaciones de artistas locales como Ana de Dios y vibrantes sesiones de DJs hasta el amanecer en "La Zona".

Toros

Los festejos taurinos y el entretenimiento más lúdico ocuparán también un lugar privilegiado en la agenda. La Plaza de Toros "Lorenzo Manuel Villalta" se vestirá de gala el martes 11 de agosto para albergar una extraordinaria corrida mixta, en la que los diestros Lea Vicens, Antonio Ferrera y Antonio Linares lidiarán reses de la ganadería de Luis Albarrán.

Por otro lado, la diversión desenfadada estará garantizada con el esperado Gran Prix del Verano el lunes 10 de agosto, que se sumará a otras propuestas familiares como los encierros infantiles, el festival de títeres TitiriSocu y el Día Infantil en las atracciones de feria.

Para poner el broche de oro, la gastronomía, el deporte y las raíces agrícolas tendrán un gran protagonismo, reafirmando la identidad del municipio. Los vecinos y visitantes podrán degustar la tradición local en los concursos de migas dulces, croquetas caseras, zurra con vino ecológico y sangría, además de participar en la paella solidaria.

La herencia rural y agrícola de Socuéllamos brillará con el concurso nacional de corte con tractor y las Jornadas Etnográficas de la Mula. Todo ello complementado con una intensa agenda deportiva que incluye el Trofeo Machaco de fútbol, competiciones de juegos populares y rutas senderistas.

Llamamiento al civismo

Durante la presentación, la concejala de Cultura y Festejos, Salomé Carrión, ha deseado que las fiestas sean "del agrado de todo el mundo", destacando el trabajo realizado para elaborar una programación variada.

En la misma línea, la alcaldesa ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de la feria "desde la responsabilidad y el civismo" y ha agradecido el trabajo que desarrollarán durante esos días la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil para garantizar el buen desarrollo de los festejos.

El programa completo de actividades ya ha comenzado a repartirse en formato impreso por los domicilios de Socuéllamos.