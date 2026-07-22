La Carrera Solidaria contra la ELA de Eurocaja Rural abre inscripciones para volver a llenar Toledo de solidaridad

La Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural ya ha abierto inscripciones para su edición de 2026. La cita, que se celebrará el próximo 4 de octubre en Toledo, se ha convertido ya en una fecha marcada en rojo tanto para los amantes de las carreras populares como para quienes cada año se suman a una de las iniciativas solidarias más importantes de Castilla-La Mancha.

Bajo el lema 'Contra la ELA, cada paso cuenta', la prueba volverá a reunir a miles de corredores, familias, empresas, instituciones y asociaciones con un objetivo común: dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y recaudar fondos para mejorar la vida de las personas afectadas y sus familias.

La carrera mantendrá su carácter 100 % solidario. Toda la recaudación se destinará íntegramente a diez asociaciones de distintas comunidades autónomas que trabajan en la atención a enfermos de ELA, el apoyo a sus cuidadores, la investigación y la sensibilización sobre esta enfermedad.

Las entidades beneficiarias serán Asociación ELA CLM-AdELAnte, adELA Comunidad de Madrid, ELA Castilla y León, adELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA Aragón, canELA Cantabria, VencELA La Rioja, ELA Andalucía y ELA Extremadura.

Con el paso de los años, la Carrera Solidaria contra la ELA ha dejado de ser solo una prueba deportiva para convertirse en una de las grandes movilizaciones solidarias del calendario toledano y castellanomanchego. Edición tras edición ha ido creciendo hasta alcanzar dimensión nacional.

El mejor ejemplo llegó en 2025, cuando la prueba batió todos sus registros al reunir más de 5.300 participantes y recaudar 103.400 euros, una cifra récord destinada íntegramente a la lucha contra la ELA.

Pruebas para todos

La organización volverá a ofrecer modalidades para todas las edades y niveles. Habrá carreras competitivas de 10 y 5 kilómetros, una marcha solidaria, pruebas infantiles por categorías, modalidad virtual y también la posibilidad de colaborar mediante el Dorsal Cero para quienes no puedan participar presencialmente.

Cartel anunciador de la Carrera Solidaria contra la ELA. Fundación Eurocaja Rural

De este modo, Toledo volverá a convertirse durante una jornada en el epicentro de una causa que cada año suma más apoyos dentro y fuera de Castilla-La Mancha.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la página web de la Fundación Eurocaja Rural. Hasta el 18 de agosto, el precio para las modalidades de 10K, 5K, marcha popular y carrera virtual será de 12 euros, mientras que las pruebas infantiles costarán 10 euros.

A partir del 19 de agosto y hasta el 30 de septiembre, las tarifas pasarán a ser de 14 euros para las modalidades generales y 12 euros para las infantiles. Además, el Dorsal Cero permanecerá abierto hasta el 13 de octubre para quienes deseen colaborar económicamente con la iniciativa.

La carrera cuenta con el impulso de Fundación Eurocaja Rural y el respaldo de Eurocaja Rural, además del patrocinio de Minsait (Indra), Grupo EULEN, Grupo Unitel y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como la colaboración del Ayuntamiento de Toledo.