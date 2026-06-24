Buscan 35.000 euros para restaurar una joya única en Castilla-La Mancha: un 'retablo 3D' construido en el siglo XVIII

La asociación Hispania Nostra, junto a la parroquia de Santiago Apóstol de Isso, pedanía de Hellín (Albacete) y vecinos del lugar, han lanzado una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) para intentar recoger 35.000 euros para restaurar el trampantojo que preside el retablo del templo, una singular obra de pintura mural realizada en el siglo XVIII por Pablo Sistori.

Se trata de una obra que reproduce mediante pintura una combinación que simula la presencia de un retablo en tres dimensiones. "La perspectiva, la luz y la composición consiguen que el espectador perciba profundidad y volumen sobre una superficie plana", explican desde Hispania Nostra, impulsores de la medida.

Este tipo de arquitecturas fingidas alcanzó una notable difusión durante el siglo XVIII, favorecida por las restricciones a la construcción de retablos de madera para prevenir los frecuentes incendios en los templos.

Además, el conjunto conservado en Isso es uno de los escasos ejemplos de la obra de Pablo Sistori localizados en la provincia de Albacete y el que presenta un estado de conservación más preocupante.

Hispania Nostra ha constatado que desde su creación, el trampantojo no ha sido objeto de un proceso integral de limpieza y restauración. "El paso del tiempo y distintos acontecimientos históricos han dejado importantes daños sobre una pintura cuyo efecto visual original se encuentra hoy parcialmente oculto", aseguran.

De hecho, recuerdan que durante la Guerra Civil, en el interior del templo se quemaron bancos, puertas, imágenes y otros elementos de madera. El humo quedó impregnado en la superficie del trampantojo, oscureciendo los colores y reduciendo el efecto de profundidad concebido por el artista.

La obra conserva también varios impactos de bala y en alguno de los orificios todavía puede observarse el proyectil incrustado en el muro.

El trampantojo de la Parroquia Santiago Apóstol de Isso realizado por Paolo Sístori.

A estos daños se suman diversas grietas, entre ellas una especialmente visible que asciende desde el camarín, atraviesa el centro del tímpano y alcanza la Cruz de Santiago situada en la parte superior.

Los problemas de humedad se han visto agravados, además, por la presencia de un zócalo de mármol que cubre el tercio inferior del retablo. Al tratarse de un material no poroso, dificulta la transpiración del muro y favorece el ascenso de la humedad por la superficie pictórica.

La intervención contempla la limpieza mecánica de las capas de pintura y estuco, el estucado y la reintegración volumétrica de las zonas deterioradas, la reintegración cromática y la retirada del zócalo de mármol. Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con los principios de mínima intervención, respeto a la obra original, reconocimiento de las reintegraciones y reversibilidad de los materiales empleados.

Estas actuaciones permitirán estabilizar los daños, recuperar el color y el efecto tridimensional de la pintura y evitar que el deterioro pueda provocar la pérdida irreversible de esta obra de arte, una de las más singulares de toda la provincia de Albacete.

Hasta el 25 de julio

Esta campaña permanecerá activa hasta el 25 de julio de 2026 y aspira a recaudar un mínimo de 25.000 euros.

No obstante, el objetivo fijado por los promotores se ha situado en 35.000 euros, una cantidad que "permitiría avanzar de manera más completa en la intervención de una obra cuyo presupuesto total de restauración supera los 45.000 euros", agregan.